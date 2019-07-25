KYK başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs, öğrenim kredisi ve yurt başvuruları ne zaman?

“2019 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusu birçok öğrencinin gündeminde. KYK başvurularının da üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor. Bu sene üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Dileyen adaylar, 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında elektronik kayıtlar yaptırabilecek.

KYK BORCU SİLİNSİN ÖNERGESİ AKP VE MHP TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiği araştırma önergesi, AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.