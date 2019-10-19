KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? 2019 KYK burs ve kredi başvuruları detayları…

Bu seneki KYK kredi ve burs başvuru işlemleri devam ediyor. Öğrenciler başvurularını e-Devlet kapısında yapabilecek. Başvurular 24 Ekim'de son bulacak. Peki KYK burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte KYK kredi ve burs başvuru ayrıntıları…

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

2019-2020 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin burs/kredi başvuruları 16 – 24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin öncelikle yukarıda yer alan linki tıklamaları gerekiyor. Ardından TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapmalısınız. Karşınıza çıkan sayfada yer alan formu doldurarak kaydetmeniz gerekiyor.

BAŞVURU YAPARKEN BUNA DİKKAT!

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 24 EKİM

16 Ekim – 24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.