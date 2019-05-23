LGS kapsamındaki merkezî sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde 1 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Sınav sonuçları ise 24 Haziran tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. LGS sınav yerleri, MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre 22 Mayıs tarihinde öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Şimdi LGS'ye girecek adaylar için; LGS kaç soru var? LGS konu dağılımı hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

LGS'DE KAÇ SORU VAR?

Sınavda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

Sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan süre geçen yıla göre 20 dakika uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilecek. İkinci bölümdeki 40 soruluk sayısal alan testleri için ise 80 dakika süre tanınacak.

Sözel bölümde soru sayıları

Türkçe: 20 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

Toplam 50 soru (Süre 75 dakika)

Sayısal Bölüm soru sayıları

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Toplam 40 soru (80 dakika süre)

LGS KONU DAĞILIMI

2019 LGS Türkçe Konuları

Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Yazım ve Noktalama

Ses Bilgisi

Yazım (imla) Kuralları

Noktalama İşaretleri

Dil Bilgisi

Fiilimsiler(Eylemsi)

Cümlenin Ögeleri

Fiil Çatısı

Cümle Çeşitleri

Anlatım Bozuklukları

Söz Sanatları

Yazı (Metin) Türleri

2019 LGS Matematik Konuları

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Basit Olayların Olma Olasılığı

Üçgenler

Dönüşüm Geometrisi

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik

Eşlik ve Benzerlik

Doğrusal Denklemler

Denklem Sistemleri

Eşitsizlikler

Geometrik Cisimler

Veri Analizi

2019 LGS Fen Bilimleri Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Mevsimlerin Oluşumu

İklim ve Hava Hareketleri

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

DNA ve Genetik Kod

Kalıtım

Mutasyon ve Modifikasyon

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Biyoteknoloji

Basınç / Fiziksel Olaylar

Basınç

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

Periyodik Sistem

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Tepkimeler

Asitler ve Bazlar

Maddenin Isı ile Etkileşimi

Türkiye'de Kimya Endüstrisi

Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Enerji Dönüşümleri

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

Sürdürülebilir Kalkınma

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Elektrik Yüklü Cisimler

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

2019 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımla

Mİlli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

Atatürk ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme çabaları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk'ün Ölümü ve sonrası

2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

KADER İNANCI

Kader ve Kaza İnancı

İnsanın İradesi ve Kader

Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

ZEKÂT VE SADAKA

İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

DİN VE HAYAT

Din, Birey ve Toplum

Dinin Temel Gayesi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

KUR'AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

İslam Dininin Temel Kaynakları

Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları

Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

2019 LGS İngilizce Konuları

Friendship

Teen Life

Cooking

Communıcation

The Internet

Adventures

Tourısm

Chores

Science

Natural Forces