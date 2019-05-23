LGS kapsamındaki merkezî sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde 1 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Sınav sonuçları ise 24 Haziran tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. LGS sınav yerleri, MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre 22 Mayıs tarihinde öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Şimdi LGS'ye girecek adaylar için; LGS kaç soru var? LGS konu dağılımı hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…
LGS'DE KAÇ SORU VAR?
Sınavda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.
Sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan süre geçen yıla göre 20 dakika uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilecek. İkinci bölümdeki 40 soruluk sayısal alan testleri için ise 80 dakika süre tanınacak.
Sözel bölümde soru sayıları
Türkçe: 20 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru
Yabancı Dil: 10 soru
Toplam 50 soru (Süre 75 dakika)
Sayısal Bölüm soru sayıları
Matematik: 20 soru
Fen Bilimleri: 20 soru
Toplam 40 soru (80 dakika süre)
LGS KONU DAĞILIMI
2019 LGS Türkçe Konuları
Anlam Bilgisi
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Yazım ve Noktalama
Ses Bilgisi
Yazım (imla) Kuralları
Noktalama İşaretleri
Dil Bilgisi
Fiilimsiler(Eylemsi)
Cümlenin Ögeleri
Fiil Çatısı
Cümle Çeşitleri
Anlatım Bozuklukları
Söz Sanatları
Yazı (Metin) Türleri
2019 LGS Matematik Konuları
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Basit Olayların Olma Olasılığı
Üçgenler
Dönüşüm Geometrisi
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik
Eşlik ve Benzerlik
Doğrusal Denklemler
Denklem Sistemleri
Eşitsizlikler
Geometrik Cisimler
Veri Analizi
2019 LGS Fen Bilimleri Konuları
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
DNA ve Genetik Kod
Kalıtım
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Biyoteknoloji
Basınç / Fiziksel Olaylar
Basınç
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Türkiye'de Kimya Endüstrisi
Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Enerji Dönüşümleri
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Sürdürülebilir Kalkınma
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektrik Yüklü Cisimler
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
2019 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımla
Mİlli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
Atatürk ve Çağdaşlaşan Türkiye
Demokratikleşme çabaları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk'ün Ölümü ve sonrası
2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
KADER İNANCI
Kader ve Kaza İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
ZEKÂT VE SADAKA
İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekât ve Sadaka İbadeti
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
DİN VE HAYAT
Din, Birey ve Toplum
Dinin Temel Gayesi
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
KUR'AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ
İslam Dininin Temel Kaynakları
Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları
Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)
2019 LGS İngilizce Konuları
Friendship
Teen Life
Cooking
Communıcation
The Internet
Adventures
Tourısm
Chores
Science
Natural Forces
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.