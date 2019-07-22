LGS tercih sonuçları 2019: Liselerin boş kontenjanları belli oldu mu? LGS nakil başvuruları tarihi açıklandı!

LGS tercih sonuçları açıklandı. Şimdi ise istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil tercih başvuruları alınacak. Peki LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar ne zaman belli olacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı takvimle LGS nakil başvuru tarihlerini belirtti. İşte nakil tarihleri…

MEB LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

E OKUL LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS boş kontenjanlar henüz belli olmadı. Okulların boş kontenjanları MEB tarafından açıklanacak. Açıklandığında sitemizde yer alacak.



LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini belirtilen tarihlerde başlayacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://e­okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://e­okul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak. 2019 LGS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler adresi dayalı okullara gidecek.

MESLEK LİSELERİNDE BİR İLK

Bu yılın başında, MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulmuştu. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 60 öğrencinin eğitim göreceği elektrik-elektronik teknolojisi alanına 0,46’lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı. Böylece ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1’lik dilimden öğrenci girdi.

MEB ve İTÜ tarafından imzalan protokol kapsamında kurulan ve “bilişim teknolojisi”, “biyomedikal cihaz teknolojileri”, “elektrik elektronik teknolojisi”, “denizcilik” alanlarında eğitime başlayacak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldı. Lisenin 30 öğrenci kabul edecek bilişim teknolojisi alanına 1,26’lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı.

Ayrıca MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO, İTÜ ve TOBB arasındaki iş birlikleri kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları yüzde 100’e yaklaştı.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 91’İ İLK ÜÇ TERCİHİNE YERLEŞTİ

Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 91’i ilk üç tercihinden birine yerleşti. Bu öğrencilerden birinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 52 oldu. Diğer bir ifadeyle, sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısından fazlası birinci tercihine yerleşme imkanı buldu.

Bu durum, öğrencilerin, iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il/ilçe komisyonları tarafından yapılacak yerleştirme ve nakil hakları dikkate alındığında neredeyse tamamının sınavsız şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceğini gösterdi.

YERLEŞME ORANLARI YÜKSELDİ

Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 58’i birinci tercihindeki bir liseye yerleşirken, yüzde 99’u ilk üç tercihinde yer alan bir liseye girmeye hak kazandı.

Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 52’si birinci tercihindeki bir liseye girerken, yüzde 87’si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 41’i birinci tercihindeki bir okula yerleşti. Bu öğrencilerin yüzde 79’u ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine girdi.