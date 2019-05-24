LGS nedir? LGS’ye kimler girebilir? LGS şartları…

2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019´da yapılacak. Sınav sonuçları ise 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak… Şimdi, LGS nedir? LGS'ye kimler girebilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

2019 yılında LGS’ye sekizinci sınıf öğrencileri katılacak.

LGS BAŞVURU ŞARTLARI

2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve

25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak

öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

LGS sınavı 2019 yılında 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.