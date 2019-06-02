LGS soruları ve cevapları yayınlandı! LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, “https://www.meb.gov.tr” adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.

LGS SÖZEL BÖLÜM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA

LGS SAYISAL BÖLÜM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB’in “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.

LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.



Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması



Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.