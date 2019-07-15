Yerli PISA raporunda vahim tablo

CHP PM Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından düzenlenen ve yerli PISA raporu olarak bilinen Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi(ABİDE) eğitim araştırmasından çıkan vahim tabloyu TBMM gündemine taşıdı. Rapora göre derslerde yetersizlik ilkokulda başlıyor ve artarak ilerliyor. 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 16’sı dört işlemi bile yapamıyor. Her 4 öğrenciden birinin de, Türkçe bilgisi, temel ve temel altı seviyede bulunuyor.

ABİDE 8. sınıflar raporuna göre, öğrencilerin en yetersiz olduğu alan matematik ve yüzde 85,8'i orta ve alt düzeyde, yüzde 53’ü ise temel ve temel altı düzeyde matematik bilgisine sahip bulunuyor. Öğrencilerin yüzde 16,4’ü, dört işlem sorularını çözemiyor ve basit hesaplamaları da yapamıyor.

TÜRKÇE BİLE

Ana dilimiz Türkçe‘de ise, öğrencilerin yüzde 66,1’i orta düzey ve altında kalırken, bu öğrenciler, deyimleri, atasözlerini, hiciv ve nüktelerdeki mesajları anlayamıyor ve neden-sonuç ilişkisi kuramıyor. Fen bilimlerinde öğrencilerin yüzde 86’sı, sosyal bilimlerde yüzde 65.3’ü orta ve alt düzeyde yer alıyor. Yüzde 39.8’i vücuttaki organların görevini bilmiyor, her dört öğrenciden biri harita okuyamıyor iki farklı olay arasında bağ kuramıyor.

ABİDE raporu sonrası harekete geçen CHP'li Öztunç, kamuoyunun merak ettiği sorulara yanıt bulabilmek adına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Öztunç, ABİDE verilerini paylaştığı önergesinde, “17 yıldır tek başına Milli Eğitimi yöneten iktidara rağmen bu sonuçların sorumlusu kimdir? Eğitimin neden bu durumda olduğu yönünde tespitler yapılmış mıdır? Bu konuda ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Sonuçlara bakıldığında, uygulanan program mı yetersiz, yönetim anlayışınız mı eksik, yoksa öğretmenler mi yetersizdir?” diye sordu.