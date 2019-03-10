24 milyar dolarlık Apple önergesi

ABD'nin dünya devi şirketi Apple'ın, iPhone 5, 6, 6S, 6SE ve 7 dahil eski model telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığını savunan CHP, Meclis'e araştırma önergesi verdi. 58 milyon akıllı telefon kullanıcısı olan Türkiye, son 10 yılda toplam 143 milyon adet cep telefonu ithal etti. Apple'ın kasasına ise 24 milyar dolar gitti.

Önerge sahibi CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, “Fransa, İtalya, İsrail ve ABD'nin birçok eyaletinde Apple'a bu konuda davalar açıldı. Eski model telefonların yavaşlatılıp, kullanıcıların yeni telefon almaya yönlendirildiği ortaya çıkarsa, bu konu büyük bir dolandırıcılık davasına dönüşebilir” dedi.

9.5 MİLYON KULLANICI VAR

Yılmazkaya, TBMM'ye sunduğu önergesinde şunları kaydetti:

“Fransa'da ihlal yaptığı belirlenen şirketler, yıllık gelirinin yüzde 5'i kadar para cezasına çarptırılabilir. Bu, Apple'ın ödemeyi zorunlu kılacağı 11.5 milyar dolar ceza anlamına geliyor. Türkiye'de yaklaşık 9.5 milyon aktif iPhone kullanıcısının, bu yolla yeni telefon almaya yönlendirilmesi de Apple'a büyük davalar açılmasına neden olabilir. Samsung'un aynı nedenle 5 milyon Euro cezaya çarptırıldığı İtalya'da adaletsiz ticari aktiviteler gerçekleştirdiği belirtilmekte, cezanın sebebi olarak da ‘telefonda

ciddi aksamalar ve bariz yavaşlamalar yaşanması sonucu kullanıcıların, yeni cihaz almaya yönlendirmesi' gösterilmiştir. Apple'ın, pil ömrü azalan eski telefonları yavaşlattığı yönündeki beyanları bile, Türkiye'deki 82 milyon vatandaşın menfaatleri adına bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını zaruri hale getirmiştir.”

FRANSA’DA DAVA SÜRÜYOR

Fransa'da da Apple'a yönelik benzer bir dava açıldığı ancak henüz karara bağlanmadığını anlatan Yılmazkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Eski iPhone'ları yavaşlattığını kabul eden Apple, ABD ve İsrail'in ardından Fransa'da mahkumiyet riskiyle karşı karşıya. Apple'ın, kullanıcıları uyarmadan telefonları yavaşlatıcı yazılım güncellemesi yaptığı savıyla, ABD'nin mahkemelerinde 8 ayrı davası da bulunmaktadır. Milyarlarca doların ödendiği, ekonomik olarak büyük kayıpların yaşandığı bu döviz çıktısına dur demek adına, kullanıcı mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun detaylı incelenmesi gerekmektedir. Akıllı telefonlarla ilgili bu gerekçelerin göz önünde bulundurulup teknik çalışmalar yapılması, gerekli adımların atılması ve yasal zeminin oluşturularak düzenlemeler yapılması şart.”