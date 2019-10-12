3.3 Milyon kişiye e-haciz şoku

Trafik cezaları da dahil, vergi ve SGK borcu bulunan toplam 3 milyon 300 bin kişiye e-haciz uygulanmaya başlandı. Trafik cezaları, askerlik, seçim, nüfus cezası, Motorlu Taşıtlar Vergisi, RTÜK idari para cezaları, öğrencilerin KYK borçları, gümrük vergileri, emeklilik keseneği ve işsizlik sigortası prim borcu olanların banka hesapları, ‘'Kısıtlılık'' şerhi konularak bloke ediliyor.

HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, bu konuda TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Koncuk, “Vergi yapılandırması yapan 2 milyon 879 bin 562 mükellef ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na prim borcu bulunan 792 bin 350 kişinin banka hesaplarına, bir yıl içinde 2 taksit ödeyemedikleri için, e-haciz konuldu. Hesapları bloke ediliyor'' dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ‘'Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde vergi daireleri vergi yapılandırması yapan 2 milyon 879 bin 562 mükellef ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da “792 bin 350” prim borcu bulunan bir yıl içinde 2 taksit ödeyemediği için vatandaşlarımızın banka hesapları “e-haciz” ya da diğer adıyla “e-kısıt” uygulaması ile “bloke” ediliyor'' dedi.

İFLASLAR ARTAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, vergi ve prim borçlarına ilişkin yapılandırma talepleri olduğuna dikkat çekilerek ‘Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir' şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Koncuk, o dönemde yapılandırmaya yeşil ışık yakıldığına dikkat çekti.

Koncuk, “30 Eylül'de yapılan Yeni Ekonomi Programı (YEP) sunumundan sonra mükellefin bütün bankalardaki hesaplarına haciz gönderildi” diye konuştu. Koncuk, ödeme zorluğu çeken ve zor durumda olan mükellef ve prim borcu olan vatandaşların banka hesaplarındaki ‘e-haciz' ya da diğer adıyla ‘e-kısıt' konulmasıyla birlikte iflasların artacağını da sözlerine ekledi.

Koncuk, mağdurlara bankaların müşteri hizmetlerinin de bilgi vermediğin söyledi.

Karşılıksız çek ve protestolu senetlerde rekor artış var

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Ağustos ayı itibarıyla son 2 yılda karşılıksız çek tutarında yüzde 75, protestolu senetlerin tutarında ise yüzde 72 artış var. Esnafımızın krediye ulaşmasının önündeki engel olan kara liste sorununun çözülmesi, piyasalarda nakit sıkıntısını da çözecek ve rahatlatacaktır” dedi. Çekini ödeyemeyen esnafın hapis cezası ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Palandöken, bu sorunun da bir an önce çözülmesini istedi. Palandöken, “Çek Kanunu yeniden düzenlenmelidir” dedi. Türkiye Bankalar Birliği'nin raporları incelendiğinde ortaya çıkan tablonun üzücü olduğunu belirten Palandöken, “Krediye ulaşmadaki zorluk çek ve senetlere ilgiyi artırdı” dedi.