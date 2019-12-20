Akaryakıtta büyük zam beklentisi

Küresel piyasalarda hem dolar hemde brent petrolün varil fiyatı yukarı yönlü olarak hareketini sürdürüyor. Buna göre; Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,53 dolardan işlem görüyor. Peki yaşanan bu artış Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiler? Dünyada petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye piyasalarına zam, gerilemesi ise indirim olarak yansıyor.

BÜYÜK ZAM YOLDA

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre; bugün gece yarısı itibarı ile veya pazartesi gece yarısı itibarı ile motorine 32 kuruş benzin fiyatına ise 19 kuruşluk bir zammın yapılması bekleniyor.

OLUMLU BEKLENTİLER ARTIYOR

Küresel petrol fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmasının sonuçlarına dair iyimserlik dolayısıyla yüksek seyrini sürdürüyor. Uzmanlar, en son Çin'in, ABD kaynaklı petrol ve kimyevi ürünlere uyguladığı vergileri 12 ay boyunca kaldırdığını duyurmasının, ABD-Çin ticari anlaşmasına dair olumlu beklentileri artırdığını ifade ediyor.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararlarının, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen diğer bir unsur olduğu belirtiliyor. Brent petrolde teknik olarak 66,70 ile 66,79 dolar aralığının direnç, 66,61 ile 66,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

TÜRKİYE’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki Türkiye piyasalarının 3 büyük ilinde akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul’da motorinin litre fiyatı 6.47 TL’den, benzinin litre fiyatı ise 6.86 TL’den satılıyor. Ankara’da ise motorinin litre fiyatı 6.53 TL’den benzinin litre fiyatı 6.94 TL’den işlem görüyor.

İzmir ilinde ise motorinin litre fiyatı 6.55 TL’den satılırken benzinin litre fiyatı 6.93 TL’den satılıyor.