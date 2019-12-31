Asgari ücretli boğazdan kesti

Asgari ücrete yüzde 15 zam yapan iktidarın “Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik” sözü boş çıktı. Resmi veriler, asgari ücrete gelen yüzde 15'lik zamma rağmen 7 milyona yakın çalışanın alım gücünün mevcut asgari ücretin alım gücüne göre birçok temel gıdada geriye düştüğünü ortaya koydu. Asgari ücret 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya yükselmesine rağmen asgari ücretle alınabilecek un miktarı 92 kilo, bulgur 37 kilo, süt 83 paket, tavuk eti 13 kilo azaldı.

HESAPLA ÖRTÜŞMÜYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) piyasadan derlediği ve yoksulun en çok tükettiği bazı temel gıda ürünlerindeki fiyat değişimi ile asgari ücrete gelen zammın alım gücüne etkisini araştıran bir çalışma yaptı. Çalışma, asgari ücrete yapılan yüzde 15 oranındaki zammın bu yıl gerçekleşecek ve gelecek yılki tahmini enflasyonun üzerinde olduğunu açıklayan iktidarın hesaplarıyla örtüşmediğini ortaya koydu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tüketici enflasyonunun bu yılın sonunda yüzde 12'nin, gelecek yıl ise yüzde 8.5'in altına ineceğini belirterek, “Asgari ücrete yıl sonu enflasyon beklentisinin 3-4 puan üzerinde zam yaparak çalışanlarımızı asgari ücrete ezdirmedik” açıklamasını yapmıştı.

Ağbaba, zam sonrası asgari ücretlinin alım gücünde yaşanan değişimi ortaya koyan çalışmasını TÜİK'in resmi verilerine dayandırarak yaptı.

ELDEKİ BULGURDAN OLDU

TÜİK verilerine göre, yoksulun en çok tükettiği bulgurun kilogram fiyatı bu yılın ocak ayında 3.8 TL düzeyindeydi. Yılın başında 2 bin 20 lira olan asgari ücretle 531 kilo bulgur alınabiliyordu. TÜİK'in son verisine göre aynı bulgur şimdi 4.7 TL'den satılıyor. Önümüzdeki ocak ayına kadar bulgura hiçbir ilave zam gelmese dahi, 2 bin 324 liraya yükselen yeni asgari ücretle 531 kilo değil, sadece 494 kilo bulgur alınabilecek. Asgari ücretli, yeni zamlı maaşına rağmen 37 kilogramlık bulgur kaybına uğrayacak. Bu veriler, enflasyona ezdirilmediği söylenen zamlı yeni asgari ücretin temel gıda maddesi olan bulgur karşısında büyük ölçüde eridiğini gösteriyor.

Geçim ücreti olmaktan uzaklaştı

Verileri değerlendiren Veli Ağbaba, asgari ücretin artık geçim ücreti olmaktan iyice uzaklaştığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“2019 Ocak ayında bazı besin maddelerinin ortalama fiyatı ile içinde bulunduğumuz aralık ayının ortalama besin maddeleri fiyatları karşılaştırıldığında 2 bin 324 TL'lik asgari ücret bir yıllık zam oranları karşısında erimiş bulunmaktadır. Yapılan zamma rağmen, temel gıda maddelerine gelen daha yüksek zamlar nedeniyle asgari ücret geçim ücreti olmaktan daha da uzaklaşmıştır” dedi.