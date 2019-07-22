Bozulan beyaz eşyalara dijital tamir hizmeti

Birçok hizmetin dijital platforma taşınmasıyla birlikte aradığınız her şeyi saniyeler içerisinde bulabilir veya istediğiniz hizmeti anında satın alarak büyük bir vakit kazanabilirsiniz. Bu kadar fazla hizmet arasında peki beyaz eşya servisi ile ilgili iyi bir hizmet alabiliyor muyuz? İşte bu hizmetin eksikliğini fark eden Yetkiliabi.com, dijital platformda hayata geçirildi. Sektördeki bilgi birikimi ile kurulan, global teknolojik trendleri takip eden, tüketicinin garanti sonrası servis ihtiyaçlarını karşılayan Yetkiliabi.com bu alanda kurulan ilk ve tek dijital platform olma özelliğini taşıyor.

Arızalanan beyaz eşyalarınızı atmak yerine onları yenileyin!

Arızalanan veya işlevini tam olarak yerine getiremeyen beyaz eşyaları deneyimli ekibiyle birlikte onararak ilk gün performansına getiren Yetkiliabi.com, sadece dijital platform kullanarak hizmet almayı olağan hale getiriyor.

“Bi' tıkla servis kapında!” sloganıyla da adını duyuran, servis ve tüketicileri tek bir platformda bir araya getiren Yetkiliabi.com, tüm beyaz eşya markalarına sabit fiyat ile garanti sonrası servis hizmeti vermeye başladığını da duyurdu. Yetkiliabi.com'a girerek beyaz eşyalarınız için “servis öncesi”, “onarım-bakım, montaj, arıza süreçleri” ve “servis sonrası hizmetleri” kolaylıkla alabilirsiniz. Üstelik başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan Yetkiliabi.com'dan “buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima, kombi, termosifon” gibi beyaz eşyalarınız için talep edeceğiniz hizmetle birlikte saatler içerisinde servis kapınıza kadar geliyor. Bunlarla birlikte Yetkiliabi.com ayrıca servis sonrası da beyaz eşyalarda değişen parçalar için 1 yıl garanti hizmeti veriyor.