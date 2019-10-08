Piyasa bu kez Trump’ı ciddiye almadı! Dolarda yükseliş devam eder mi? Uzmanlar ne diyor?

Dolar/TL, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştireceği operasyonun bölgede jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından yükselişe geçerek 5.84 seviyesine kadar tırmandı. 2018 yazında ABD ile yaşanan siyasi gerilim sonrası dolar 7.20 seviyelerine kadar çıkmıştı.

Trump geçen yıl temmuz ayının sonunda attığı tweet’te ABD’nin rahip Brunson’ın salınmaması takdirinde Türkiye’ye önemli yaptırımlar uygulayacağını belirtmişti.

Ardından iki Türk bakanın ABD’deki mal varlıklarına el konulması kararı alınmıştı.

Ancak bu defa korkulan olmadı. Piyasada kısa süreli panik havası yaşansa da kur, 5.80 seviyesinde dengelendi.

“KALICI BOZULMA OLMAZ”

Sparta&Co Kurucu ortağı Taner Özarslan konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Özarslan, “Türkiye’nin Suriye ile ilgili yaptığı operasyon açıklaması doların bir miktar yükselmesine neden olmuştu. Gün sonuna baktığımızda Trump’ın tweet’lerinin yumuşaması doları frenledi. TL’yi etkileyen gelişmekte olan ülkelerden de olumsuz bir haber gelmedi.” açıklamasında bulundu.

ABD ile ilişkilerde net olarak bir bozulmanın olmadığını söyleyen Özarslan, “Kurlarda kısa süreli haber akışları belirli hareketlere sebep oluyor. Ben dolarda yaşanan yükselişin kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Kısa süreli hareketler dışında kurda kalıcı bir bozulma olmayacağı görüşündeyim. Herkes biliyor ki Trump Suriye’den çekilme kararı ile Pentagon ve Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti. Piyasa tweet’te söylenenlerin çok ciddi olmadığını, Trump’ın Pentagon’a karşı bir yumuşama sinyali verdiğini düşünüyor.” dedi.

“PİYASALAR TEHDİT OLARAK ALGILAMADI”

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge de konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Kısa vadeli gündemin ABD ile ilişkiler olduğunu belirten Tözge, “Trump’ın dün akşam attığı tweet’in ardından akıllara Brunson dönemi geldiği için piyasada kısa süreli bir panik havası yaşandı. Ancak daha sonra piyasada rahatlama görüldü. Burada Türk tarafının vereceği cevap önemliydi ve gördüğümüz kadarıyla yetkililer tansiyonu yükseltecek bir açıklama yapma taraftarı değil.” dedi.

Piyasaların Trump’ın tweet’ini tehditten ziyade kendi iç siyasetinde elini güçlendirmek için yapılmış bir hareket olarak yorumladığını söyleyen Tözge, “Bu nedenle dolarda, Brunson krizinde olduğu gibi bir yükseliş görülmedi. 5.80 seviyesi doların dengelendiği seviye olarak gözüküyor. 5.85 ise önemli bir direnç. Kısa süreli haber akışları doların yönünde etkili olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“PİYASA FİYATLAMASI ÇOK SINIRLI KALMIŞ DİYEBİLİRİZ”

Öte yandan Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi de, “Planlanan Suriye operasyonu öncekilere bakınca çok daha kapsamlı bir bölgeye işaret ediyor. Bu belki aylarca sürebilecek bir askeri hareketlilik anlamına geliyor. En önemli sorulardan biri sahada çatışma olacak mı? Ve sürenin uzunluğuna bakınca belki ilk günlerde değil ancak bunun kaçınılmaz olacağı da düşünülüyor. Bu piyasada önemli bir endişe” dedi ve ekledi:

“Bunun ötesinde Trump'ın ekonomik yaptırım tehdidi ise piyasadaki endişeleri artıran bir diğer faktör. ABD'nin çekileceğini açıklaması ile birlikte yapılan bir söylem olduğunu düşünüyoruz. Yaptırıma eylem olarak şahit olacaksak piyasa fiyatlaması çok sınırlı kalmış diyebiliriz, bu da piyasa fiyatlamasının söylemlere göre şekilleneceğini gösteriyor.. Dolar/TL'de 5.80'in üzerinde kapanışlar önemli bir eşiğin aşıldığını da gösteriyor. Bu seviyelerde kalıcılık yukarı yönlü hareketleri hızlandırabilir”