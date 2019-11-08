Dosya paylaşımında sosyal sorumluluk modeli

SendGB kurucu ortağı Uğur Çakır platforma yüklenen dosya başına 1 kuruşu sosyal sorumluluk projeleri için kullandıklarını söylüyor.

Uğur Çakır gelir modellerinin üyelik ve reklam olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı: Gelir modelimiz üyelik ve reklam. Üyelik modeli yılsonuna kadar açılacak. Şuan bir gelir modelimiz yok. Firmalarla iş birliği yaparak giderlerimizi ve eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz.

SendGB.com’un amaçlarından biri sosyal sorumluluk kurumlarına destek vermek. Bu kapsamda KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı), LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı), Tohum Otizm Vakfı, TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) , ÇEKÜL, Sen de Gel Derneği, TİDER (Temel İhtiyaç Derneği), TOÇEV, TEV (Türk Eğitim Vakfı), Darüşşafaka kurumlarına destek verdik vermeye de devam ediyoruz. Bu kurumların görsellerini ve reklamlarını geniş arka planımıza ekleyerek bu kurumların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyoruz.

HİNDİSTAN VE İSPANYA’DAN ZİYARETÇİ GELİYOR

SendGB Toplum Gönüllüleri Vakfı ile bir çalışma başlattı. Çakır, “SendGB’de Türkiye’den yapılacak her dosya yükleme işlemi için Toplum Gönüllüleri Vakfı’na 1 kuruş bağış yapılacak. 17 Ekim-31 Aralık arasında Türkiye’den yapılacak her yükleme için SendGB olarak 1 kuruş bağış yapacağız” diye konuştu.

Platformun günlük 10 bin tekil ziyaretçisi bulunuyor. Ziyaretçiler arasında Hindistan, İspanya, Türkiye, İtalya ve Meksika gibi ülkelerden kullanıcılar da var.