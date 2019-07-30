Emekli maaşına bloke TBMM gündeminde! | Son dakika haberleri

Emekli maaşlarına haciz konulamayacağını ve bu konunun yasa ile güvence altına alındığını belirten CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, nafaka alacakları haricinde emeklinin maaşından kesinti yapılamadığını vurguladı. Bulut, “Ancak özel bankaların borç nedeniyle emekli maaşlarını bloke edip, maaşını çekmesini engellediğine yönelik, çok sayıda şikâyet gelmektedir” dedi. Bulut, önergede Bakan Selçuk'a “Emekli maaşı bloke edilen kaç vatandaşımız bulunmaktadır? Son 5 yılda kaç emeklinin maaşına haciz gelmiştir' diye sordu.