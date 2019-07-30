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Emekli maaşına bloke TBMM gündeminde! | Son dakika haberleri

Bazı özel bankaların yasalara rağmen, emeklilerin maaşlarına bloke koyduğu belirlendi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Bulut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Sözcü İstanbul
07:05 -
Haberler Ekonomi
Emekli maaşına bloke TBMM gündeminde! | Son dakika haberleri

Emekli maaşlarına haciz konulamayacağını ve bu konunun yasa ile güvence altına alındığını belirten CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, nafaka alacakları haricinde emeklinin maaşından kesinti yapılamadığını vurguladı. Bulut, “Ancak özel bankaların borç nedeniyle emekli maaşlarını bloke edip, maaşını çekmesini engellediğine yönelik, çok sayıda şikâyet gelmektedir” dedi. Bulut, önergede Bakan Selçuk'a “Emekli maaşı bloke edilen kaç vatandaşımız bulunmaktadır? Son 5 yılda kaç emeklinin maaşına haciz gelmiştir' diye sordu.

Son güncelleme: android-time 07:25 30.07.2019
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