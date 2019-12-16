Evde bakım maaşı, evinde engelli, hasta ya da kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan yakınlarına bakan binlerce vatandaşın merak ettiği en önemli yardımlardan biridir. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı evinde en az yüzde 50 engelli yakınlarına, kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumdaki yaşlısına ya da hastasına bakan vatandaşlar için sağlanan desteklerden biridir. Peki, evde bakım parası ne kadar sürede bağlanır? Evde bakım parasının şartları nelerdir? İşte tüm merak edilenlerin ayrıntılı cevabı…

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?



Evde bakım parası, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınan raporla yüzde 50 engelli olarak belirlenmiş bireylerin, ya da ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki yaşlı ve hasta olan kişilerin bakımını üstlenen yakınlara verilen evde bakım parası birçok vatandaşın bir nebze nefes almasını sağlamaktadır.

Evde bakım parası almak isteyen vatandaşların başvurular için gerekli evrakları toplamaları ve ardından ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi ile inceleme süreci başlamaktadır. İl Müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde incelemeler yapılır ve İl Müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlandırılır.

Yapılan başvurular ;



– Gelir kriterinin uygun olması,

– Bakılan kişinin bakıma muhtaçlık kriterine uygun olması,

– Engelli olduğu belirtilen kişinin sağlık kurulunca ağır engelli olduğu raporlanması, kriterlerinin tamamlanmasının ardından genellikle olumlu olarak değerlendirilir.

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