İçer’den şeffaf emir sistemi açıklaması

Kripto para işlem hacminde pek çok Avrupa ülkesini geride bırakan Türkiye'de yatırımcıların en çok ilgilendikleri konuların başında, cüzdanlarını güvenli bir şekilde saklayacak ve hızlıca çözüm üretecek bir borsa bulmak geliyor. Yeni nesil kripto para borsası ICrypex Crypto Exchange, busorunlara çözüm olarak geliştirdiği canlı müşteri hizmetleri ve şeffaf emir sistemiyle piyasadaki yerini alıyor.

Icrypex Genel Müdürü Ezgi İçer “Blok zinciri ve kripto varlıkların Türkiye'de gelişimine destek olan bu yöndeki yeniliklerin, yatırımcıların ufkunu genişleteceğini ve bu sebeple yatırımcıların daha iyi bir finansal teknoloji atmosferinden faydalanacaklarını düşünüyoruz” diyor ve şirket olarak bu konu ile alakalı teknoloji geliştirdiklerini belirtiyor.

İçer, yatırımcıların bilgi güvenliğini en üst seviyede koruyan yenilikçi çözümleri “şeffaf emir sistemi” ile ilgili olarak da şunları ekledi, “ICrypex mühendislerinin geliştirdiği şeffaf emir sistemi olarak adlandırdığımız zincir veri tabanı ile emir defterinden izlediğiniz alım ve satım emirlerinin aynı gün takasını gerçekleştirerek, direkt blokzincirde görebiliyoruz. Böylece, hızlı ve yüksek adetli işlem yapmak isteyen yatırımcılar, cüzdanlarını blokzincirde çevrimiçi olarak görebiliyorlar.” diyor.