İflas eden Pamukkale’den açıklama var

Dün iflasını açıklayan Pamukkale Turizm bugünkü açıklamasında özel izinle faaliyetlerine devam edeceklerini açıkladı. Şirket yetkililerinden sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada, “İflasta firmalar çalışabiliyor. Bu sadece bize özel bir durum değil. Ayrıca gerekçeli karar geldikten sonra verilen iflas kararına itiraz edeceğiz. “ifadelerini kullandı.

‘HEPİMİZ ŞOK YAŞADIK’

Mali tablolarda bir sıkıntı olmadığını belirten, Avukat Tunca Başkan ” Mahkemenin böyle bir kararı neden verdiğini bilemiyoruz. Hepimiz şok yaşadık. Bu kadar büyük bir firmaya iflas verilmesini doğru bulmuyoruz. Operasyonlar herhangi bir sorun yoktu. İşçilerin maaşları ödeniyordu.” ifadelerini kullandı.

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ’nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar vermişti.

Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.