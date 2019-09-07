İki ton altın kayıp! 100 milyon euroluk vurgun

Bir Türk’e ait özel şirket PIM Gold'un, altın karşılığı hisse sattığı, ‘Altınlarınızı kasaya koyup size karşılığında iki yıllık yüzde 25'lere kadar euro bazında faiz veriyoruz’ dediği ve 1.5 ton altın sattığı belirlendi. Ancak kasalarda böyle bir altın olmadığı ortaya çıktı. PIM Gold, olmayan altının hisselerini yüksek faiz vaadiyle, üstelik de yüzde 30 daha pahalı olarak Türkler'e sattığı belirlendi. Bir Alman tarafından kurulup daha sonra başka bir Türk'e satılan diğer şirket Bonus Gold'un 760 kilo altını olması gerekirken, bunun 610 kilosunun kayıp olduğu, bu şirketin topladığı paranın ise 35 milyonun üzerinde olduğu belirlendi. İki şirketin sattığı hayali altın miktarı 2 tonu aştı. Hem para kaptıran hem de altın alamayan mağdurların sayısının binleri aştığı sanılıyor.

OLMAYAN 1.5 TON ALTINI SATTI

Avrupa'da yayın yapan Türk tv’lerine verdiği reklamlarla müşteri toplayan PIM Gold'un, en azından 1.5 ton altın karşılığında müşterilerine ‘hisse sattığı’ ancak ortada altın olmadığı ortaya çıktı. Vurgunun boyutu ise şimdilik 67 milyon 778 bin euro olarak hesaplanıyor. Savcılığın bir süre önce baskın yaptığı Heusenstamm'daki şirket merkezinde suratlar asık ve çalışanlar kendilerine rakip olan ‘Altına dayalı hisse’ satan Bonus Gold’un ihbarcı olduğunu söylüyor. Ancak olmayan altınların nasıl pazarlandığı ve karşılığında nasıl faiz ödendiği sorularına cevap verilemiyor.

YEŞİL SERMAYE HOLDİNGLERİ GİBİ

PIM Gold, külçe altınının 0.1 gramını 7.47 Euro'ya, kilosunu ise 45.185,40 euroya satıyor. Satarken de alıcılara, ‘Altınlarınız kasamızda kalacak ve karşılığında size faiz vereceğiz’ deniliyor. Aslında ortada altın bulunmuyor ve yüksek kar payı vaad eden hayali ‘Yeşil sermaye’ holdingleri gibi, hayal satılıyor. Altınların bir çoğunun değerinin yüzde 30 üzerinde satıldığı da ayrıca belirtiliyor.

BAŞSAVCI: HİÇ OLMAYAN ALTINA YATIRIM

Alman adli makamları, 2017'de bu şirkete ilk baskını yaptı ancak iki yıl içinde sistemi çözebildi. Olayı soruşturan Darmstadt Başsavcısı Robert Hartmann, Alman basınına, ‘Nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma yürütüyoruz. Bu firma, güvence olarak tuttuğunu söylediği ama hiç bulunmayan altınlar karşılığı yatırım yapıldığını göstermiş’ diye konuştu. Başsavcı şirkete çarşamba günü baskın ve arama yaptıklarını, mahkemenin Genel Müdür Mesut P.'yi (48) tutukladığını duyurdu. Tutuklama nedeni olarak da, zanlının Türkiye'ye kaçma riski gösterildi.

HAYALİ ALTINLA YATIRIM İŞİ NASIL BAŞLADI?

PIM Gold, halen Türk tv'lerinde yayın yapmaya devam ediyor ve internet sitesinde de yatırımın nasıl yapılacağı anlatılıyor. Gerçekte olmayan altınla yatırımın hikayesi ise 2013'te başlamış. Yani Türkiye'de altına dayalı tahvil ihracı başladıktan hemen sonra. Belli ki, Almanya'daki bazı uyanıklar, bunu bir fırsat bilmiş. Alman Handelsblatt Gazetesi, bu tarihte Oskar B. (60) adlı Almanla tanışan Mesut P.'nin geliştirdiği programı beğendiği ve bununla PIM Gold'un kurulduğunu yazdı. Oskar B., PIM Gold'un bilgisayar sistemlerini programlamak için saati 65 Euro'ya işe başladı. Ancak ikili sonra birbirinin can düşmanı oldu.

SORUŞTURULAN DİĞER ŞİRKET: BONUS GOLD

Mesut Pazarcı, PIM Gold'u kurarken, benzer şekilde Oskar B. de, Bonus Gold'u hayata geçirdi. Her ikisi de karşılıklı şikayetçi oldu. Mesut P. şimdi tutuklandı, Giessen Savcılığı da Bonus Gold'la ilgili soruşturma yürütüyor. İkisi de, aynı sistemi kullanıyor ve sadece altınları satmıyorlar, ‘olmayan altınları’ satıp müşteri adına kasalarında depoluyorlar.

PIM altın karşılığı yatırım yapan müşterilerine üç çeşit ürün sunuyor. Bonusgoldkauf Plus, Bonusgoldspot Plus ve Kindergold (Çocuk altını). Bu altın ürününe para yatıranlara yılda yüzde 3 ile yüzde 6 oranında euro bazında faiz ödeniyor. Tabii, faizi alanlar ‘olmayan altınları’ kasada tutmaya karar verenler oluyor. PIM'ın kasasında altın bırakmayanlara ne ödendiği bunlara ne çeşit altın satıldığı ise bilinmiyor.

HEM ALTIN, HEM İKİ YILDA YÜZDE 22 FAİZ!

PIM'in sonradan rakibi olan Bonus Gold ise bir ayda yüzde 1.5 faiz öneriyor. İki yıl için altınını kasada bırakanlara ise yüzde 22 vaad ediliyor. Alman uzmanlar, altının asla böyle bir getirisinin olmadığını ve olamayacağını da belirtiyor ancak şu anda binlerce mağdur birikmiş durumda. Mağdurlar arasında Türkler'in yanı sıra Almanlar da bulunuyor.

Her iki şirket de, müşterilerinin ‘Peki altından nasıl para kazanıp da bize faiz ödüyorsunuz?’ sorularına ise, ‘Biz hurda altın işi yapıyoruz. Sizden aldığımız parayla oluşturduğumuz sermayeyi orada kullanıyoruz ve bu altınların geri dönüşüm döngüsünden, yeniden değerlenip satılmasından para kazanıyoruz’ diye cevaplamış.

O DA BİR TÜRK'E SATTI

2014’te PIM Gold'la iş anlaşması yapan Oskar B.‘nin, Mesut P.'nin yanındaki tek kişi olduğu ve işleri tek başına yönettiği belirtildi. Sadece bir kişinin milyonlarca euro akan şirketi nasıl yönetebildiği bilinmezken, bir süre sonra Oskar B., ayrıldı ve Bonus Gold'u kurdu. Oğlunun yanı sıra iki arkadaşıyla Bonus Gold'la para toplamaya başladı. Bir süre sonra da bu şirketi Wuppertal'dan gelen bir Türk'e sattı. Şimdi her iki şirket de, rakip firmanın çamur attığını öne sürüyor. Alman savcılığı ve emniyetinin şüphesi ise milyonlarca euronun kişisel hesaplara aktarılmış olması.