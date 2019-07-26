Kaçak Suriyeli işçiler de vilayetlerine dönüyor

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek! 1920'lerdeki nüfus mübadelelerinin ardından Türkiye'nin içinde bulunduğu en kapsamlı göç hareketinin bu olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA SURİYELİ KAYITLI GÖÇMEN 547 BİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği bilgilere göre İstanbul'da ikamet izinli 1 milyon 69 bin göçmen var. Bunun 547 bini Suriyeli. İstanbul'da bugüne kadar sadece 1000 Suriyeli kayıtlı olmayan göçmen statüsünde yakalandı.

VALİLİK: 1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ İSTANBUL’DA

Söz konusu Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar kayıtlı oldukları vilayete dönme süresi tanındı. İstanbul Valiliği ‘düzensiz göçle mücadele planı' kapsamında İstanbul’da kaydı olmayan Suriyeli göçmenlerin kayıtlı bulundukları viyaletlere gönderileceğini açıkladı.

İSTANBUL’DA NE KADAR SURİYELİ YAŞIYOR?

Resmi rakamlar İstanbul'da 547 bin civarında Suriyeli olduğunu söylese de AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, ‘‘İstanbul'da 700 bin civarında Suriyeli var. Bunun dışında 100 bin de diğer ülkelerden gelen var. Afganistan'dan, Bangladeş'ten, İran'dan vesaire'' demişti. Ancak araştırmacılar, İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin tam olarak bilinemediğini söylüyor.

SURİYELİYİ KAÇAK ÇALIŞTIRMANIN CEZASI 8 BİN 821 TL

Bu vatandaşların nasıl kamplara veya kayıtlı oldukları vilayetlere gönderilecekleri soru işareti. Suriyeliler özellikle büyükşehirlerde ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Sigortaları bile yapılmıyor. Çalışma, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaçak Suriyeli işçi çalıştıran müesseseye işçi başına 8 bin 821 TL ceza kesiyor.

TÜRKLERDEN YÜZDE 25 DAHA UCUZA ÇALIŞIYORLAR

Birleşik Metal İş Sendikası 2017 yılının temmuz ayında 604 işçiyle yaptığı bir araştırmada Suriyeli tekstil işçilerinin Türk işçilerden yüzde 25 daha ucuza çalıştığını belirlemişti. Araştırma sonuçlarına göre Suriyeli çalışanların yüzde 33'ü asgari ücretin altında ücret alıyordu. Araştırmaya göre Suriyeli erkek tekstil işçilerinin yüzde 99.6'sı sigortasız çalışıyor.

ÇOCUK İŞÇİLER GÜNDEM OLMUŞTU

2016 yılında dünya devi firmalara Türkiye'de üretim yapan atölyelerin kaçak Suriyeli çocuk işçi çalıştırdıkları tespit edilmişti. BBC'nin haberine göre çocuk işçilere saatte 3.75 TL ücret ödeniyordu. Aralarında Zara, Marks&Spencer, Mango ve Next gibi devlerin olduğu üreticiler olayın duyulmasının ardından olayın takipçisi olduklarını açıklamışlardı.

Kötü koşullarda ve çok düşük ücretlere çalışan Suriyeli işçilerin bir kısmının şimdi bulunduğu vilayeti terk edecekler.

1 MİLYONU AŞKIN KAÇAK ÇALIŞAN CHP'nin geçen yıl hazırladığı 'Göçmen işçilik' raporuna göre Suriyeliler en fazla inşaat, tarım, tekstil gibi sektörlerde istihdam ediliyor. 15 yaş altı nüfus Suriyeli kaçak işçilerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. CHP'nin raporuna göre Suriyeli kaçak işçilere günlük 20-25 TL arası yevmiye veriliyor. Raporda Türkiye'de kaçak çalışan 1 milyonun üzerinde yabancı olduğuna değiniliyor.