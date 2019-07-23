Kalkınması kırsal, kirası Avrupai

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) kullandığı binaların tümü kiralık çıktı. TKDK 42 ilde bulunan hizmet binalarına kira parası öderken, Bakan Bekir Pakdemirli'den bu konuda ilginç savunma geldi. Pakdemirli, “Kiralamalar, Avrupa Birliği güvenlik ve diğer standartları dikkate alınarak yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

AB STANDARTLARINDA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun merkezde ve taşrada bulunan hizmet binalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi yöneltti. CHP'li Gürer, “TKDK'nın merkezde ve 42 ilde bulunan hizmet binaları kiralık mıdır? Yıllık ödenen kira tutarları nedir? Kamuda farklı illerde özelleştirme kapsamında yıllardır boş tutulan binalardan bu bağlamda neden yararlanma yoluna gidilmemektedir” sorularını sordu. Önergeye yanıt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, TKDK tarafından Avrupa Birliği'nin (AB) IPARD programı kapsamında yer alan 42 ilde kırsal kalkınma desteklerinin verildiğini açıkladı.

Pakdemirli, “TKDK'ya ait hizmet binalarının kiralanması veya değiştirilmesi AB Komisyonun akreditasyonu çerçevesinde Avrupa Birliği güvenlik ve diğer standartları dikkate alınarak yapılmaktadır” dedi. TKDK'nın hizmet gereklerini sağlayabilecek ve AB tarafından yapılan akreditasyona uygun olan boş kamu binalarından yararlanmak için çalışmalar yapıldığının bilgisini veren Pakdemirli, “Hizmet binalarının kiralanması ve kapsamdaki kira tutarları ‘Kamu Taşınmazlarına İlişkin Genelge' kapsamında yürütülmektedir” dedi ancak ödenen parayı açıklamadı.

Kullanılabilecek, boş kamu binaları var

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kırsal kalkınma desteği kapsamında yürütülen proje çalışmalarına 2007 yılında başlandığına dikkat çekerek, “Bu tarih dikkate alındığında kiralanan binalarda hizmet sağlanmaktadır. Bakan kira tutarını açıklamaktan kaçınmaktadır. Boş kamu binalarından yararlanmak yönünde çalışma yapılacağını yanıtında ifade etmektedir. 12 yıla yakın bir süre bu neden sağlanmamıştır? 42 ilde kiralanan binalar kimlere ait ve ne kadar kira ödenmektedir? Bu ortaya çıktığında, proje kaynaklarının bir bölümünün bu yolla doğru ve yararlı kullanılmadığı görülecektir” dedi.