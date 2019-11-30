‘Kara Cuma’da internetten satılan ürün sayısı 2 milyon 265 bin’

Doğuş Holding çatısı altındaki Related Digital'ın verdiği bilgilere göre aralarında Boyner, N11 ve Gittigidiyor'un yanı sıra 1000 farklı irili ufaklı e-ticaret platformu 2019 yılındaki Kara Cuma kampanyalarında internet üzerinden 2 milyon 265 bin ürün sattı. (Trendyol’un verileri henüz açıklanmadı)

Aynı şirketin 2018 verilerine göre söz konusu şirketler geçen yıl Kara Cuma kampanyalarında 1 milyon 564 bin ürün satmıştı. Markaların cirolarını en fazla etkileyen ürünler ‘giyim ve kozmetik' oldu.

Türkiye'de “Muhteşem Cuma”, “Efsane Cuma”, “Beklenen Cuma” gibi farklı isimlerle adlandırılan Black Friday, dijital pazarlama dünyasına da damgasını vurdu. Black Friday kampanyaları, geçen yıla oranla markaların satışlarında iki kat artış yaşanmasını sağladı.

Bu kapsamda Related Digital üzerinden yapılan e-posta pazarlama faaliyetlerinde de bu yıl artış yaşandı. 2018'de Kara Cuma indirimleriyle ilgili 65 milyon e-posta gönderilirken, bu yıl söz konusu rakam 92 milyonu buldu. Satın alınan ürün adedinde yüzde 45'lik artış yaşandı ve 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Bu rakam geçen yıl 1 milyon 564 bindi.

TELEFONDAN BAKILDI, BİLGİSAYARDAN ALINDI

Related Digital'in verilerine göre “Black Friday kampanyaları” en çok satın almanın gerçekleştiği güne oranla 8 kat daha fazla satın alma getirdi. En çok sipariş verilen saat dilimi 00:00-01:00 olurken, en çok sipariş de 22-34 yaş aralığındaki kullanıcılardan geldi.

Kullanıcıların yüzde 75'i mobilden gelirken, satışların yüzde 60'ı desktop'tan gerçekleşti. Markaların cirosuna en çok etki eden kategoriler giyim ve kozmetik, ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları, beyaz eşya ve küçük ev aleti, bilgisayar ve aksesuarları oldu. E postalarda en çok kullanılan kelime bu yıl da “indirim” oldu.

’30 YAŞ ALTINDAKİLERİN SEPET ORTALAMASI DÜŞÜK’

Konuyla ilgili verileri açıklayan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, Black Friday kampanyalarının yoğun olarak yapıldığı ülkelerde insanların yüzde 58'inin en az 1 şey satın aldığına dikkat çekti.

Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: Bu oran yüzde 53'e, yüzde 47. Ülkemizde ise yüzde 58 oran ile kadınlar Black Friday'de daha fazla alışveriş yapıyor. Kullanıcıların yaş ortalamasına baktığımızda da ilginç bilgiler ortaya çıkıyor. Örneğin sepet ortalaması en düşük olan grup 30 yaş altındakiler. Ancak totalde en çok alışveriş yapanlar da yine 30 yaş altındakiler.