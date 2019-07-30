Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisse devrine onay

Rekabet Kurulu'nun konuya ilişkin kararı kurumun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Kolin, İGA Havalimanı İşletmesi, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri A.Ş., CMLKK Liman İşletmesi, CMLKK Gayrimenkul Yatırım ve İGA Güvenlik Hizmetleri'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat ve Kalyon Havacılık tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

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Kurul, ayrıca Koloğlu Holding'nin, Lodos Elektrik'te bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat ve Kalyon Havacılık'tarafından devralınmasının izine tabi olmadığına karar verdi.