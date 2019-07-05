Mersin’de vahim ekonomik tablo

Ekonomik hayata dikkat çeken Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, 32 bin 500 esnafın kepenk kapattığı Mersin'de, 2,5 milyar lira milli servetin çöpe gittiğini, kapanan her iş yerinde 2-3 kişinin çalıştırıldığı düşünüldüğünde ortaya devasa rakamlar çıktığını ifade etti.

Ekonomik durgunluğun bir nedeninin de şehir merkezinin bir cazibesi olmamasına bağlayan Dinçer, zaman geçirilmeden merkezin güzelleştirilmesi ve cazibe merkezi haline getirilmesi için bir an önce çalışma başlatılmasını isteyerek, “Yoksa hepimiz birden batacağız” dedi. Dinçer, içinde bulundukları darboğazı aşabilmek ve ayakta kalabilmek için merkezi idareden beklentilerinin yanında, yerel idarelerden de sıkıntılarını çözmesini istediklerini hatırlattı.

“MERKEZDE SİFTAH YAPMADAN İŞ YERLERİ KAPANIYOR”

Esnafın siftah yapmadan iş yeri kapattığını öne süren Dinçer, Kuvay-i Milliye Caddesi'nde eskiden yer bulunamazken, şimdi kiralık dükkân sayısında patlama yaşandığını ve seyyar satıcı sorununun ortaya çıktığını aktardı.

“CHP VE AKP'Lİ BELEDİYE EL ELE VERMELİDİR”

CHP'li Büyükşehir ve AKP'li Akdeniz İlçe Belediyesi'nin el ele vererek, şehrin merkezini güzelleştirmek için harekete geçmesi çağrısında bulunan Dinçer, “Büyükşehir ve Akdeniz el ele vererek, şehrin merkezini güzelleştirmek için harekete geçsin. Milletvekillerimizi de arkamıza alıp Mersin için çalışmamız gerekiyor. Artık siyasi rozetleri kaldıracaksınız. Ne hizmet verirseniz 5 sene sonra karşınıza o çıkacak. O yüzden belediye başkanlarımıza çağrıda bulunuyorum; bir an önce kısır çekişmeler bitsin, normale dönelim, Mersin’in güzelleştirilmesine yönelik hep beraber oturup konuşalım” dedi.

Başkan Dinçer, 2018 yılında 6 bin 708 iş yeri açıldığını, bunların 5 bin 79'unun kapandığını, bu yılın ilk dört ayında ise 2 bin 300 yeni iş yeri açıldığını, bunun bin 300'nün kapandığını da sözlerine ekledi. Dinçer, açılan iş yerlerinin yüzde 33'nün 1 yılı tamamlamadan, yüzde 98'inin de 5 yılı göremeden kapandığı bilgisini de verdi.