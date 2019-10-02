Son dakika… Motorinde indirim beklentisi!

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi sonucu indirim beklentisi oluştu. Sozcu.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre; motorinin litre fiyatında 14 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirimin 7 kuruşu ÖTV’den kesilecek, pompaya 7 kuruş indirim yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılacak olan indirim öncesi motorinin litre fiyatı İstanbul'da 6.56 TL'den, İzmir'de 6.63 TL'den, Ankara'da ise 6.52 TL'den satılıyor.

BRENT PETROL 59 DOLARIN ÜZERİNDE

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,92 dolardan işlem görüyor. Dün 60,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,82

dolardan tamamladı.