Ne zaman iş bulacağız?

Türkiye'nin en büyük sorunlarından işsizlik yarası gün geçtikçe derinleşmeye devam ediyor. Sozcu.com.tr'nin ‘İşsizim' platformuna gelen mail sayısında 6 ay 1 senedir iş aradığını ifade eden insanların sayısı oldukça fazla. Siz de iş konusundaki sıkıntılarınızı ve önerilerinizi issizim@sozcu.com.tr adresine yazın sesinizi duyuralım.

İşte sozcu.com.tr’ye iş arama sürecinde yaşadıkları sıkıntıları yazan okurlarımızdan bazıları:

YAKLAŞIK 1 YILDIR İŞSİZİM

Serbest muhasebeci mali müşavirim.37 yaşındayım ömrümü verdim yaklaşık 1 yıldır işsizim. Bu da birseymi kardeşim 34 yaşında yıllardır okuyor parasız pulsuz doktora yapıyor ve işsiz. Yaşamıyoruz biz yuva da kuramıyoruz. Hakkımızı istiyoruz.

Alev Teke

‘KARDEŞİM 1 YILDIR İŞSİZ’

Kardeşim 1 yıldır işsiz kendisi elektrik teknisyeni 15 yıl özel bir okulda elektrik teknisyeni olarak görev yaptı. Yeni bebeği olacak lütfen iş için yardımcı olabilir misiniz?

Çiğdem Koçbulut

SON 3 YILDA 7-8 AY İŞSİZ KALDIĞIM OLDU

Uluslararası sözleşme yönetimi sertifikasına bile sahibim. Son 3 yılda 7-8 ay işsiz kaldığım dönemler oldu. Şu anda da işsizim ve son iki ayda 50 den fazla iş başvurusu yapmama

rağmen görüşmeye bile çağırılmadım. Ne oluyor anlamıyorum.

Z.K.

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F/iktisat bölümünü bitirdim.4 yıldır işsizim. Bugüne kadar ön muhasebe muhasebe alanlarında çalıştım. İşsiz olduğum sürece insan kaynakları sitelerinden, gazete olanlarından, İşkur’un ilanlarından çok sayıda başvuru yaptım.

Filiz Çatalkaya

TÜİK'in Şubat 2019 işsizlik verilerine göre işsizler arasındaki en kalabalık grup yüzde 33.7 ile 1-2 aydır iş arayanlar, onu yüzde 28.7 ile 3-5 aydır iş arayanlar izliyor. 1 yıldan uzun süredir iş arayanlar işsizlerin yüzde 19.6'sını oluşturuyor.

RAKAMLARLA İŞ BULMA SÜRESİ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2018 yılının Şubat döneminde ‘1-2 aydır iş arıyorum' diyenlerin sayısı 1 milyon 211 bindi. 2019'un Şubat dönemine gelindiğinde ‘1-2 aydır iş arıyorum' diyenlerin sayısı 1 milyon 595 bine yükseldi.

‘1-2 aydır iş arıyorum' diyenlerin sayısı 2018 yılının şubat döneminde toplam işsizlerin yüzde 36.1'i iken 2019'un şubat döneminde bu işsizlerin oranı yüzde 33.7'ye geriledi.

Yine 2018 yılının şubat döneminde 834 bin vatandaş ‘3-5 aydır iş arıyorum' diyordu ve bu vatandaşların oranı toplam işsiz sayısı içinde yüzde 24.9'du. Şimdi bu vatandaşların oranı yüzde 28.7'ye çıktı.

‘6-8 aydır iş arıyorum' diyenlerin sayısı 2018 yılının şubat döneminde 431 bin iken 2019 yılının şubat döneminde bu sayı 663 bine çıktı. ‘6-8 aydır iş arıyorum' diyenlerin oranı toplam işsizlerin içinde yüzde 12.9'dan yüzde 14'e çıktı.

9-11 aydır iş arıyorum diyen kişi sayısı 145 binden yüzde 189 bine çıktı. Bu işiz oranının toplam işsizler içindeki payı yüzde 4.3'ten yüzde 4'e indi.

1-2 yıldır iş arayan insanların sayılı 540 binden 646 bine çıktı. Bu kişilerin işsizler içindeki oranı yüzde 16.1'den yüzde 13.7'ye indi.

3 yıl ve daha fazla süredir iş aradığını beyan eden insan sayısı 65 binden 95 bine çıktı. Bu insanların işsizler arasındaki oranı yüzde 1.9'dan yüzde 2.0'a çıktı.