Örtülü 250 Bin öğretmeni yuttu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden 5 ayda yapılan harcamanın, atanamayan 250 bin öğretmen ve hemşirenin maaşına denk geldiğini açıkladı. Memur maaş zammı üzerinden yaptıkları araştırmayı paylaşan Ağbaba, Türkiye'de memurların yüzde 70'inin yoksulluk sınırının altında bir maaşla geçinmeye çalıştığını, Avrupa Birliği'ndeki (AB) memurların Türkiye'deki memurların 4.4 katı maaş aldıklarını söyledi.

YOKSULLUK SINIRI 8 BİN TL

Ağbaba, ataması yapılmayan öğretmen ve sağlık personelinin atanamama nedenini örtülü ödenekten yapılan yüksek harcamaya bağladı. Ağbaba, “Öğretmen ve hemşireler atanamıyor. Çünkü sarayın örtülü ödenekten yılın ilk 5 ayında yaptığı 1 milyar liranın üzerindeki harcama 250 bin öğretmen veya hemşirenin aylık maaşına denk gelmektedir” dedi.

Ağbaba, temmuz zammından sonra memur maaşlarının analizini içeren çalışmanın ayrıntılarını paylaştı. Yüzde 5'lik zam ve yüzde 1'lik enflasyon farkıyla birlikte temmuz ayında en düşük memur maaşının 3.416 liraya yükseldiğini dile getiren Ağbaba, bu tutarın 8 bin lira olan yoksulluk sınırından yaklaşık 2.5 kat daha aşağıda kaldığını, yaptıkları araştırmada memurların yüzde 70'inin yoksulluk sınırının altındaki maaşlarla geçim savaşı verdiğini söyledi. Ağbaba, Türkiye'deki memurlarla AB ülkelerindeki memur maaşlarının karşılaştırıldığı çalışmanın sonuçlarını da açıkladı.

Ağbaba'nın hazırladığı çalışmada şu tespitlere yer verildi: “AB ülkeleri genelinde en düşük ortalama memur maaşı 2.500 Euro, yani yaklaşık 15 bin lira civarındadır. Türkiye'de en düşük memur maaşı 3.416 TL olduğu düşünüldüğünde, AB memuru bizim memurdan 4.4 kat daha fazla maaş almaktadır.”

Almanya'da öğretmenin maaşı 4 bin Euro

24 Haziran seçimleri öncesinde memurlara 3600 ek gösterge sözü verildiğini hatırlatan CHP'li Veli Ağbaba, “Öğretmenler ve sağlık personelin ekonomik durumu ile AB ülkelerinde çalışan öğretmen ve sağlık personelinin ekonomik durumu arasında büyük fark oluşmuştur. Almanya'da ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin yıllık geliri kıdem yıllarına göre 54 bin Euro'dan başlayıp 68 bin Euro'ya kadar çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yeni göreve başlayan bir öğretmen maaşının son yapılan zamlarla birlikte 3.828 TL iken Almanya'da yeni göreve başlayan bir öğretmen maaşının aylık 4 bin Euro, yani aylık ortalama 25 bin TL' lira olduğunu ifade etti. Ağbaba, “Almanya'da yeni göreve başlayan bir hemşirenin aylık ortalama maaşı 15 bin liraya denk düşerken, bizde ise sadece 4 bin liradır” diye konuştu.