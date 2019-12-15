Pasaport harçları artıyor! 2020 Pasaport ücreti ne kadar?

Pasaport harçlarına 2020 yılı itibari ile birlikte zam geliyor. Gelecek yıl pasaport yüzde 22.58 artırılacak. Gelecek zam öncesi vatandaşlar pasaport fiyatlarını merak ederken, “Pasaport yenileme ücreti” Pasaport 2020 fiyatları” gibi aramalar yapmaya başladı. İşte, Pasaport harçları ve gelecek zamlı fiyatlar…

PASAPORT ÜCRETLERİ

Yüzde 22.58 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor.

1 yıllık 248.26 TL’den 304,31 TL'ye çıkacak.

2 yıllık 405 TL’den 496,44 TL'ye çıkacak.

3 yıllık 575 TL’den 704,83 TL'ye çıkacak.

4-10 yıl 811 TL'den 994,12 TL çıkacak.

Defter bedeli de 133 TL’den 163.03 TL'ye çıkacak.

PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKENLER

İstenilen belgeler :

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.