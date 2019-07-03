Rusya 23 ton eriği geri gönderdi

Rusya, kırmızı renkli meyvelerde ürün kaybına neden olan Akdeniz meyve sineği nedeniyle 23 ton kırmızı eriği sınırdan geri çevirdi. Domates ve çilekten sonra erikler de Türkiye'ye geri gönderildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ‘'Novorossiysk limanında Türkiye menşeli 23,4 ton kırmızı eriğe Akdeniz meyve sineği larvaları içerdikleri gerekçesiyle el konuldu ve erikler geri gönderildi'' dedi. Bakan Bekir Pakdemirli geçen hafta yaptığı açıklamada, Akdeniz meyve sineğine karşı 45 ilde proje yürütüldüğünü açıklamıştı.

KARANTİNAYA ALINIYOR

Akdeniz meyve sineği başta olmak üzere bir dizi zararlı böcek, Rusya’da karantinaya tabi bulunuyor. Bu zararlılara rastlanan meyve ve sebzeler ülkeye sokulmuyor. CHP'li, Gürer ‘'Bizim ülkemizde ise bu kadar zarara rağmen hala önlem alınmıyor. Akdeniz sineği ile mücadele başarılamaz ise gelecek yıllarda meyvede daha ciddi sorunlar yaşarız. Akdeniz'de narenciyeye büyük zarar veren Akdeniz sineğinin başka bölgelerede de diğer ürünlere ciddi zarar veriyor'' dedi.