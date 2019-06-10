Sektör zorda! Kanat fiyatı yüzde 35 arttı!

Hava sıcaklıkları artınca mangal sezonu da açıldı. Havaların ısınmasını fırsat bilip ailesiyle mangal keyfi yapmak isteyenler vatandaşlar ya kanat bulamıyor, bulsa bile fiyatı dudak uçuklatıyor. Çünkü kanadın fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 arttı! Sektör yetkilileri artan yem maliyetleri ve firmaların yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı üretim yapamaz hale geldiğini bu nedenle fiyatların bu denli artığını söylüyor. Geçen yıl mangal sezonunda kanatın kilogram fiyatı 20 liraya satılıyordu. Bu rakam bu yıl 27 liraya yükseldi.

İSTEYEN İSTEDİĞİ KADAR TAVUK ALAMIYOR

Yaz geldiğinde kanat fiyatında bu durumun hep yaşandığını dile getiren Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, yem fiyatlarının artması ve tavuk sıkıntısı olması dolayısıyla fiyatların arttığını söylüyor. Yalçındağ Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’de çok büyük tavuk firmaları el değiştirdi veya konkordato ilan etti. Yem fiyatları arttı. Talep arttı. Tüm bunlar birleşince fiyatların artması gayet normal. Ayrıca piyasada tavuk yok. İsteyen istediği kadar alamıyor” diye konuştu.

PİYASADA TAVUK SAYISI AZALIYOR

Her geçen gün tavuk üreten firma sayısının azaldığını söyleyen Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği de tavuk eti üreten firmaların bir çoğunun kapandığını bu yüzden tavuk ürünleri fiyatlarının yükseldiğini vurguluyor. Birlik sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Sakarya’da 1500 işletmeden 480′ i faaliyetlerini işletemez hale geldi. Her geçen gün üretici sayısı azalıyor. Onun haricinde piyasada tavukta azalıyor. Bu bizce büyük bir sorun” ifadelerini kullandı.

TAVUK ÜRETİMİNDE İTHAL EDEN DURUMA GELEBİLİRİZ

Artan üretim maliyetlerinden dolayı birçok firmanın üretim yapamaz hale geldiğini belirten Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği, “Birçok üretici firma banka borçlarından dolayı kümeslerini banklara teslim ediyor. Sektör zorda! Tavuk üretiminde ithal eden duruma gelebiliriz.” dedi.