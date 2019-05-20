Sınav ücretleri kaldırılsın

ÖSYM'nin maliyeti 75 kuruş olan sınav için 75 lira alması eleştirilerin hedefi oldu. Sınav gelirleri bütçesinden fazla miktarlara ulaşan ÖSYM, geçen yıl sınavlardan 737 milyon 367 bin lira topladı. YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS ve diğer kurum sınavları ile e-sınavlar için adaylardan alınan ücretlerin yüksek olduğunu belirten CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya bu ücretlerin tamamen kaldırılmasını istedi. Yılmazkaya, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, insanların evine ekmek götüremediğini, işe girmek için sınavlara katıldığını, ÖSYM'nin ise, 75 kuruş maliyeti olan bir oturum için adaylardan 75 lira aldığını savundu. “ÖSYM bu işi adeta ticarete dökmüş” diyen Bayram Yılmazkaya şunları söyledi:

ADETA TAHSİLAT MERKEZİ

“ÖSYM adeta tahsilat veznesine çevrilmiş. ÖSYM'nin her yıl yaptığı 60 farklı sınava yaklaşık 11 milyon başvuru yapılıyor. Bunlardan da kişi başı ortalama 100 lira alınıyor. Bu para ÖSYM'nin kendi bütçesinin bile çok üzerinde. ÖSYM, KPSS sınav ücreti için 75 lira alıyor. Bunun maliyeti 1 lira bile değil, sadece 75 kuruş. Öğretmenlik için sınava giren bir kişi 3 sınav için 225 lira ödüyor. Diğer maliyetlerle birlikte 15-16 lirayı geçmeyen bir sınav için Yüzde 500 kâr elde ediliyor.”

DİĞER SINAVLAR DA VAR

2018'de 3 oturum halinde düzenlenen YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS ve diğer kurum sınavları ile e-sınavlar için adaylardan alınan ücretlerin toplamının 737 milyon 367 bin liraya ulaştığına dikkat çeken Yılmazkaya, “İnsanlar yol parası bulamıyor, evine ekmek götüremiyor, işe girmek için bu sınavlara giriyor. Ama görüyoruz ki; iktidarı vatandaşın parasını almak için ÖSYM'yi adeta tahsilat veznesine çevirmiş. Madem ÖSYM'ye bütçeden para aktarıyoruz, sınav ücretleri tamamen kalksın, vatandaş rahatlasın” dedi.