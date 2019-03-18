Son dakika… Benzine zam beklentisi

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Söz konusu zammın pompa fiyatlarına yansıması durumunda İstanbul’da 6.58 TL olan benzinin litre fiyatı 6.71 TL’ye, İzmir’de ortalama 6.62 TL olan benzinin litre fiyatı, 6.75 TL’ye, Ankara’da ise ortalama 6.65 TL olan benzinin litre fiyatı 6.78 TL’ye yükselecek.

6.80 SEVİYESİNDE EŞEL MOBİL BEKLENTİSİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, geçen hafta sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, benzin ve motorin fiyatının 6.80 TL seviyesine çıkması durumunda eşel mobil uygulamasının tekrar devreye girebileceğini söylemişti.