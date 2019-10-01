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Son dakika… Otogaza zam geldi

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 27 kuruş zamlı olacak.

17:09 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Otogaza zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 27 kuruş zam geliyor.

Fiyat artışının ardından İstanbul’da ortalama 3,44 liradan 3,71 liraya, Ankara’da 3,55 liradan 3,82 liraya, İzmir’de ise 3,47 liradan 3,74 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son güncelleme: 17:22 01.10.2019
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