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Son dakika… Otogaza zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otagaza 6 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Sozcu.com.tr
16:17 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Otogaza zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geliyor.

Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul’da ortalama 3,71 liradan 3,77 liraya, Ankara’da 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir’de ise 3,74 liradan 3,80 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son güncelleme: 16:35 14.10.2019
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