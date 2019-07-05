T.C. için para yok ama etli pilava var

Kayseri'nin AKP'li Melikgazi Belediyesi'nde “T.C.” tartışması çıktı. Kayseri'nin AKP'li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, muhalefetin “Belediye tabelasına T.C. ibaresi konulsun” talebini redettti. Palancıoğlu, “Araştırdık, maliyetinin yüksek olacağına dair görüş oluştu. T.C. ibaresini takarsak tüm evraklarda, yazışmalarda, logolarda değişiklik yapmak lazım, bunun da maddi külfeti fazla” dedi.

‘PARASINI BEN VEREYİM'

Palancıoğlu'nun, bu açıklamasından bir gün önce ‘'Evliyalar Günü” nedeniyle belediye kesesinden 50 kazan etli pilav pişirtip dağıttığı ortaya çıktı. Belediye tabelalarına T.C.'nin eklenmesi önergesini veren CHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil Yağmur, “Başkan bir gün önce belediye bütçesinden 50 kazan etli pilav pişirtti ve dağıttı. Başkan, bu etin, bulgurun, yakıtın maliyetini düşündü mü ki, şimdi T.C.'nin maliyetini düşünüyor” dedi. Konuyu TBMM gündemine getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Parasını ben vereyim, yeter ki o ibare oraya yazılsın” açıklaması yaptı.