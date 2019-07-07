‘Turizmci iflas eder’

Turizm Ajansı kurulması ve otel, motel, pansiyon, restoranlar, deniz araçları ve seyahat acentelerinden yüzde 1'e varan oranlarda pay kesilmesini öngören yasa teklifine tepkiler sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin “yağma” olarak değerlendirdiği teklife İYİ Parti'den de eleştiri geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de yaptığı açıklamada “Bu yasa turizm sektörünü durma noktasına getirir” dedi ve şunları söyledi:

“Teklif bu haliyle kanunlaşırsa yeni kurulacak tanıtım ajansına turizmciler her yıl cirolarından yüzde 1 pay verecek. Bu pay da kârlarından değil, cirolarından kesilecek. Turizmci, kâr da etse zarar da etse bu payı ödemek zorunda kalacak. Bu durum ekonomik sıkıntılar nedeniyle sırtını doğrultmaya çalışan turizmcimizin, vergiden çok tanıtım payı ödemesi anlamına gelmektedir. Kanun teklifine göre, ilk ödemeyi 26 Ekim'de yapmak zorunda bırakılan ve bu yılki gider kalemlerinin içine bu payı eklememiş olan nice turizmcimiz, böylece iflasa sürüklenecektir.”

Kanun teklifine göre Turizm Ajansı'nın bütçesinin Sayıştay tarafından denetlenmeyeceğini de vurgulayan Türkkan, “Ajans kesinlikle denetime tabi olmalıdır. Yapacağı ihalelerin nasıl olacağı, hangi yandaşlara verileceği meçhul. Ajansın, Kamu İhale Kanunu'ndan muaf tutulması da hüküm altına alınıyor” dedi.

6 ayda havadan 43 milyon Euro geldi

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler için en gözde aktivite olan sıcak hava balon turlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 43 milyon Euro gelir sağlandı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, yer altı yerleşim merkezleri, butik otelleri ve kayadan oyma tarihi manastırları ile 1985'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'ya gelen turistler, bu güzellikleri sıcak hava balon turuna katılarak gökyüzünden izleme imkanı buluyor. Bölgede ilk 6 ayda 11 bin 814 uçuşun gerçekleştirildiği turlar yapıldı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3, bir önceki yıla göre ise yaklaşık yüzde 48'lik artışla 232 bin 109 kişi bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.