Türk-İş açlık sınırını açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.81 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,124 lira, yoksulluk sınırının ise 6,919 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Mayıs’ta açlık sınırı 1,686 lira, yoksulluk sınırı ise 5,492 lira; Nisan’da ise açlık sınırı 2,107 lira, yoksulluk sınırı ise 6,863 liraydı.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2,625 lira olarak hesaplandı.

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Türk-İş açıklamasında “Özellikle ücretli çalışanların ve emeklilerin, düşük gelirlilerin harcamaları içinde önemli ağırlığı olan gıda fiyatlarındaki artış hesaplanan tüketici enflasyonunun üzerinde gelişme gösteriyor. İktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin karşı karşıya kaldığı geçim şatları yerel seçimler sonrası süren seçim tartışmalarının gölgesinde kaldı” denildi ve şöyle devam etti:

“Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı yılın ilk beş ayı sonunda 183 lira arttı ve yürürlükteki asgari ücretin gerisinde kaldı.”

Asgari ücret 2019 yılı için 2,020 lira seviyesinde bulunuyor.

Türk-İş hesaplamasına göre Şubat’ta 6.58 TL olan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı Mart’ta 7.02 TL, Nisan’da 7.42 TL olarak hesaplanırken, Mayıs’ta %5.26 artarak 7.81 TL’ye yükseldi.

Türk-İş açıklamasında, “Mutfak harcamasında mevsim koşullarına bağlı olarak beklenen rahatlama kısmen sebze fiyatlarından oldu ve fakat meyve fiyatlarındaki artış bunun olumlu etkisini azalttı…Sebzede kış ürünlerinin pazardan çekilmesi ve yerini mevsim ile tarla ürünlerine bırakmasının etkisi ortalama kilogram fiyatlarında görülü” denildi. Açıklamada şöyle devam edildi:

“Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; geçen ay fiyatı artan ekmeğin aile bütçesindeki ağırlığı yükseldi ve fakat uzun bir süre mevcut fiyat geçerli olacağından enflasyon artışında etkisi olmayacak.”

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

REUTERS