Türk Telekom yeniden satışa çıkıyor

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55’lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co International plc’yi (Morgan Stanley) yetkilendirdi.

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Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamalarda, “Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55’lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ yerel danışman olarak görev alacaklardır.” ifadelerine yer verildi.

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KREDİ BORCU ÖDENMEDİ, HİSSELER BANKALARA GEÇTİ

‘Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmesi’ sloganıyla vitrine çıkarılan Türk Telekom'un yüzde 55'i 2005 yılında 6.5 milyar dolara Lübnanlı Ojer Telekom'a (OTAŞ) satılmıştı. OTAŞ, Türk Telekom hisselerini teminat göstererek 2013'te aldığı 4 milyar 750 milyon dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemedi. Bunun üzerine Aralık 2018'de yüzde 55'lik hissenin yeni sahibi İş Bank, Akbank ve Garanti ortaklığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş oldu.