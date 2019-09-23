Türkiye’nin gündemine oturan IMF görüşmesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere Türkiye'ye geldi. Heyet gözlem görevi çerçevesinde ülkede yaşanan ekonomik durumu denetliyor, hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve parlamenterler ile bir araya geliyor.

IMF'nin internet sitesinde gözlem görevi ile ilgili yer alan açıklamada şu ifadeler kullanılıyor:

Ülke gözlemleme görüşmeleri genellikle üye ülkelerle yıllık olarak yapılır. Bu ziyaretlerdeki değerlendirmeler ‘4 madde' kapsamında değerlendirilir.

4. madde görüşmeleri sırasında IMF'nin ekonomistleri ülkenin mali yapısını ve finansal politikalarını hükümet ve merkez bankası yetkilileri ile görüşür.

IMF heyeti sıklıkla milletvekilleri, iş dünyası temsilcileri, sendikalar ve sivil toplumla da görüşür.



İCRA KURULUNA RAPOR SUNULUYOR

IMF temsilcileri gözlem görevi çerçevesinde hazırladıkları raporu daha sonra Washington'daki icra kuruluna sunuyorlar. Fon bu yıl Türkiye'ye 12 Eylül tarihinde geldi. Ankara'da temaslarını sürdüren IMF heyeti muhalefetten de isimlerle görüştü. Muhalefetten görüşülen isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak (Eski Hazine Müsteşarı) ve İyi Parti'den Ankara Milletvekili aynı zamanda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Durmuş Yılmaz (Eski Merkez Bankası Başkanı) da bulunuyordu.

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ÇELİK: IMF CHP’YE DANIŞMANLIK MI YAPIYOR?

IMF'in programında bulunan bu görüşme AKP'nin büyük tepkisine neden oldu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik sabah saatlerinde yaptığı açıklamada görüşmeyi ‘gizli saklı' olarak tanımladı. Çelik CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştilerine IMF'nin danışmanlık yaptığı imasında bulunarak şu sözleri sarf etti: Ama şimdi görüyoruz ki bu tip gizli saklı görüşmeleri kendileri yapıyorlar. Tabii anormal olan şey şu; iktidar partisi değiller, herhangi bir şekilde Türkiye’yi yönetme sorumlulukları yok. Dolayısıyla ne görüştüklerini açıklamaları kendilerinin bileceği bir iş. Garip olan da CHP’nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP’liler mi IMF’ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda.

Çelik, CHP’nin tavrının baştan beri “tutarsız” olduğunu vurgulayarak, “Görüşeceklerse de açık bir şekilde görüşürler, görüşmeyi yaparken de ‘Hükümet seçimden sonra IMF ile anlaşacak’ diye bir propaganda yapmazlar en azından. Hükümeti IMF ile anlaşacak diye negatif bir propaganda yapmak için böyle bir eleştiriye tabi tutuyorlar, ondan sonra da görüyoruz ki meğer kendileri bunu görüşüyorlarmış.” ifadelerini kullandı.

IMF İCRA DİREKTÖRÜ KAYA: GÖRÜŞME NİYETİNDEN SÖZ EDİLMEDİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, “Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir” dedi.