Vergi borcunu ödemeyene e-haciz gelmeye başladı

Vergi ve SGK borcu olan yüz binlerce işletmeye pazartesiden itibaren elektronik haciz (e-haciz) yapılmaya başlandı. E-haciz gönderilen mükellef sayısının 3.3 milyona ulaşacağı ifade ediliyor.

Banka hesapları bloke olan mükellefler adeta şok yaşadı. Hacizlerin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aynı gün yaptığı Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) sunumunun hemen ardından başlaması ise dikkat çekti.

Albayrak daha önce temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, “Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir” diyerek, yapılandırmaya yeşil ışık yakmıştı. Bu açıklama iş dünyasından olumlu karşılık görmüş, gerekli adımların bir an önce atılması gerektiği ifade edilmişti.

Ancak, geçen süre içinde herhangi bir yapılandırma programı yapılmadı. Bakan Albayrak da pazartesi günü yaptığı YEP sunumunda borç yapılandırmasına değinmedi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sözcü Yazarı Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, “Son 3 gündür borcunu ödeyemeyen yaklaşık 2.5 milyon vergi mükellefi, 800 bin civarında SGK borcunu ödeyemeyen şirket ya da kişilere elektronik haciz yolladılar. Her ikisinin borcu toplamda 150 milyar TL'yi buluyor. Bütün bankalardaki hesaplarına haciz gönderdiler. Önce yapılandırma çıkartacağız diye vatandaşı rahatlattılar, sonra çıkarmayacağız deyip aynı gün bastılar bütün hacizleri” dedi.

İFLASLARA NEDEN OLACAK

Olayın aybaşına denk gelmesiyle firmaların maaş ödemelerinin aksadığını söyleyen Türkmen, ayrıca bankaların kredileri de geri çağırabileceklerini belirtti. Haciz öncesi ödeme emri dahi gönderilmediğini vurgulayan Türkmen, “Zaten işler, tahsilatlar kötü. Bu böyle son darbe oluyor. Hesabında para olan mükellef de pek bulamayacaklar. Sen umduğun tahsilatı yapamayacaksın ama işletmelerin iflas etmesine neden olacak hamle yapıyorsun” dedi.