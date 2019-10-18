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Zorlu Center’da iPhone 11 için Türk bulunamadı

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max Türkiye'de satışa çıktı. iPhone modellerinin fiyatı 7.299 TL ile 14 bin 999 TL arasında değişiyor. Hal böyle olunca Zorlu Center'daki Apple mağazasının önünde geçmiş yıllarda olduğu gibi hiç kuyruk olmadı! Mağazaya gidenlerin genellikle turist olması dikkat çekti.

Fatma VURGUN
10:43 -
Haberler Ekonomi
Zorlu Center’da iPhone 11 için Türk bulunamadı

iPhone 11 modelleri Türkiye’de satışa çıktı. Sabah saatlerinde Zorlu Center’daki Apple Store’a iPhone almak için vatandaşlar akın etmedi.

Apple mağazasında Türk vatandaşına da rastlamak da mümkün olmadı.

Apple mağazasındaki tenhalık göze çarptı.


Mağazanın içinde Türk vatandaşları görülmedi, genellikle turistler iPhone 11’ler ile ilgilendi.

24 Kasım 2017 tarihinde iPhone X çıktığında Apple mağazasının önünde nispeten bir kuyruk vardı.

iPhone 6’nın çıktığı yıl olan 2014’te Zorlu Center’daki iPhone kuyruğu Apple mağazasının dışına kadar taşmıştı.

Fotoğraf: AA

İşte model model iPhone 11 fiyatları…

Apple iPhone iPhone 6 iPhone X Türkiye Zorlu Center
Son güncelleme: 11:11 18.10.2019
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