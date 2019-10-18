Zorlu Center’da iPhone 11 için Türk bulunamadı

iPhone 11 modelleri Türkiye’de satışa çıktı. Sabah saatlerinde Zorlu Center’daki Apple Store’a iPhone almak için vatandaşlar akın etmedi.

Apple mağazasında Türk vatandaşına da rastlamak da mümkün olmadı.

Apple mağazasındaki tenhalık göze çarptı.



Mağazanın içinde Türk vatandaşları görülmedi, genellikle turistler iPhone 11’ler ile ilgilendi.



24 Kasım 2017 tarihinde iPhone X çıktığında Apple mağazasının önünde nispeten bir kuyruk vardı.



iPhone 6’nın çıktığı yıl olan 2014’te Zorlu Center’daki iPhone kuyruğu Apple mağazasının dışına kadar taşmıştı.

İşte model model iPhone 11 fiyatları…

