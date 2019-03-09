Bahçeşehir Göleti betonlaştıran inşaatın ruhsatları iptal

Mülkiyeti Başakşehir Belediyesi'ne ait olan, imar planlarında “gölet, spor, turizm ve rekreasyon” alanında kalan parsellerin hasılat paylaşımı yöntemiyle satışı için belediye meclisinde 6 Mart 2015 tarihinde alınan karar ile belediye başkanına yetki verildi. Bu karar kapsamında 22 Nisan 2015 tarihinde ihale yapıldı. 103 milyon liralık ihaleyi Atmaca Gayrimenkul aldı. Gölet bölgesini yapılaşmaya açan inşaatlar için de 26 Şubat 2016 tarihinde inşaat ruhsatı verildi. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri ve CHP'li meclis üyeleri tarafından göleti betonlaştıran projeye karşı birçok dava açıldı. Davalarda alınan iptal kararlarına rağmen inşaat hızla devam etti. En son karar da İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından 26 Aralık 2018 tarihinde verildi. Oy birliği ile inşaatlar için düzenlenen ruhsatlar iptal edildi.

RUHSATLARIN DAYANAĞI OLAN İŞLEMLER DE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme kararında, daha önce ihalenin iptali için açılan davada Danıştay 13. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı aldığı kaydedildi. Henüz kesinleşmemiş ve hatta yargı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilen ihale işlemine dayanılarak düzenlenen ruhsatların hukuka ve usule uyarlık taşımadığına vurgu yapıldı. Ayrıca davaya konu taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliğinin de yargı kararları ile iptal edildiği hatırlatıldı. Kararda “Ruhsatlara dayanak olan ihale işleminin kesinleşmediği nazara alındığında dava konusu ruhsatların düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. 26 Aralık 2018 tarihinde oy birliği ile ruhsatlar iptal edildi.

“İNŞAAT DERHAL DURDURULMALI”

Kararı değerlendiren Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri avukatı Cenk Söbe, “Gölet imar planlarının iptal edilmesi ve ihale için verilen yürütmenin durdurulması kararını dayanak gösteren mahkeme, bu kararını tüm taraflara ve Başakşehir Belediyesi'ne tebliğ etti. Gölette devam eden inşaatın hukuksuzluğu bir kez daha yargı organlarınca tespit ve tescil edilmiştir. İstanbul 12.İdare Mahkemesi'nin kararı uyarınca, bugünden sonra gölette yapılacak her türlü inşaat faaliyeti kaçak yapı hükmünde olacaktır. Gölet'teki inşaatın derhal durdurulması gerek” şeklinde konuştu.