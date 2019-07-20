Tasfiye kağıtta var, uygulamada yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesiyle ilgili CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur “Kamu yüklenicileri artan döviz nedeniyle iş yapamaz hale geldi. Projeler durdu, teminat mektupları yanma noktasına geldi. Kamu yüklenicileri tasfiye kararnamesi ile biraz rahatlayacaklardı. Tasfiye hakkından yararlanmak için yaklaşık 70 bin yüklenici başvurdu. Ancak bu uygulama kâğıt üstünde kaldı. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığının onayına bağlanan tasfiye düzenlemesinde Bakanlık bir avuç şanslı dışındaki hiçbir başvuruya onay vermedi. Tasfiye talepleri reddedilen ve işe devam ettirilmek istenen kamu yüklenicileri iflasın eşiğine geldi” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı'na tasfiye için onay verme aşamasında hangi kriterlerin kullanıldığını soran Güzelmansur ayrıca uygulanmayacak bir maddenin neden yürürlüğe konulduğu konusunda da açıklama istedi.

YÜKLENİCİ YA YAPACAK YA DA TEMİNATI YANACAK

Tasfiye başvurularının reddiyle yüklenicilerin, Ağustos 2018 öncesi piyasa koşullarıyla işe devam etmeye zorlandığını belirten Güzelmansur şunları söyledi: “Yüklenici zaten kur artışı, artan girdi maliyetleri nedeniyle iş yapamaz hale gelmiş. Şantiyeleri çalıştıramıyor. Tasfiye de zaten bu durumdaki yükleniciler için getirilen bir düzenleme. Burada sadece yüklenici değil yüzbinlerce işçisi de mağdur oluyor. Hal böyleyken tasfiyeyi reddetmek yükleniciye ya Ağustos 2018 öncesi piyasa koşullarıyla iş yapmaya devam edersin ya da teminatını yakarız ve iflas edersin demektir.”

TASFİYE ONAYI ALAN ŞANSLI AZINLIKTA HANGİ FİRMALAR VAR?

Güzelmansur Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise 81 il için ayrı ayrı olmak üzere yapılan tasfiye başvurularının sayıları, bunlardan hangilerine onay verildiği, kaçının reddedildiği ve yüklenicisinin tasfiye başvurusu kabul edilen kamu yatırımlarının hangileri olduğuna dair sorulara yanıt istedi.