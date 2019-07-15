İlçede Suriyeli gerginliği! Halk ayaklandı

İddiaya göre, İstasyonaltı Mahallesi, İstekli Sokak’ta oturan Suriyeli bir aile, saat 13.30 sıralarında, sokakta oyun oynayan çocuklardan rahatsız olup, azarladı.

Çocukların durumu anlattığı yakınları ile Suriyeli aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredeki diğer kişilerin de katılmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada, sırtından bıçaklanan Erdal Çelik ile taş veya sopa gibi sert bir cisimle başına vurulan Fırat Çiftçi, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, gerginliği biber gazı sıkıp, havaya ateş ederek önlemeye çalıştı.

Polis, Suriyeli ailenin yaşadığı evin önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırdı. Ardından da geniş güvenlik önlemi alınıp, Suriyeli ailenin 5 ferdi, sığındıkları evlerinden çıkartılarak, daha güvenli bir yere götürüldü. Olayda yaralanan 2 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

CHP’li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin Suriyelilerin huzuru bozduğunu belirtip, kendilerini burada istemediklerini belirtmeleri üzerine Başkan Çetin, sorunun çözümü için Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ile bir araya gelip, konuyu Manisa Valisi Ahmet Deniz’e ileteceklerini söyledi. Öfkeli kalabalık Belediye Başkanı Akın ile görüştükten sonra ikna olup, dağıldı. DHA