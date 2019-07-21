”1.2 milyar lira denetim dışı”

TBMM'de geçen hafta kabul edilen bir kanun ile Turizm Ajansı kuruldu. İtirazlar üzerine Sayıştay denetimi konusunda değişiklik yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ise, yapılan değişikliğe rağmen ajansın Sayıştay tarafından denetiminin tam olarak sağlanamayacağını bildirdi.

Hamzaçebi SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Ajans, 3 bağımsız denetim şirketinden teklif alacak ve bunlardan 1'i denetleyecek. Hazırlayacağı raporu Sayıştay'a gönderecek. Sayıştay rapora bağlı kalacak, ayrıca ajanstan harcama, gider belgesi soramayacak. Kamuoyunda hassasiyet oluştu, göz boyamaya yönelik değişiklik yapıldı” dedi. Hamzaçebi, şunları söyledi:

ŞİRKETİ KENDİ BELİRLEYECEK:

Denetimi, bağımsız denetim şirketleri yapacak. Ajans, 3 bağımsız firmadan teklif alacak. Uygun görülen firmayı tercih edecek. Firmanın hazırlayacağı rapor Sayıştay'a gönderilecek. Sayıştay bu rapora bağlı kalacak. Denetlerken ‘Şu harcamadan emin olamadım, bilgi-belge alayım' diyemeyecek. Anayasa'nın öngördüğü Sayıştay denetimi bu değil.

GÖZ BOYAMA YAPILDI:

Ajansla ilgili teklif gündeme gelince, kamuoyunda bir hassasiyet oluştu. Önerge ile bu hassasiyeti karşılamaya yönelik göz boyama düzenlemesi yapıldı. Sayıştay denetlese idi tüm gelir ve harcama belgelerini incelerdi. Düzenlemeye göre sadece kuruluşun hazırladığı rapora bakacak.

1.2 MİLYARLIK GELİR:

Yaklaşık olarak 200 milyon dolar civarında bir kaynak toplanacak. 1.2 milyarlık liralık kaynak demektir. Yasanın ruhu ‘Canımızın istediği gibi toplarız, istediğimiz gibi harcarız, kimseye hesap vermeyiz' biçimindedir. Sayıştay değişikliğinin maddeye girmesi bu anlayışı değiştirmiyor. Bu düzenleme ile yolsuzlukları tespit etmek de, hizmetin pahalı mı, ucuz mu olduğunu tespit etmek de mümkün değildir.”