’15 Temmuz’ özel oturumunda gerginlik!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yaptığı konuşmaya AKP sıralarından tepki geldi. Özkoç, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ için ‘Ne istediniz de vermedik' sözlerini dile getirince AKP sıralarından sesler yükseldi. Oturumu yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP'li vekilleri susturmaya çalışsa da tepkiler devam etti.

‘HATA ETTİK DEDİ BUNU SÖYLEYEN HÂLÂ CUMHURBAŞKANI’

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, ’15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimidir. Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir. Burada yaşamını yitiren şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize minnetlerimizi iletiyorum. Dershaneler, siyaseti araç kullanmak… Bu dönemde kim FETÖ’ye daha çok yardımcı olmuştur. Bunun cevabını sayın Cumhurbaşkanı söylemiştir. ‘Okul için yer verdik, yurt dışında destek istedik. Ne istediniz de vermedik’ demiştir. Bir kişinin denetimsiz iktidarı sayesinde FETÖ darbe girişiminin zeminini hazırlayan Zekeriya Öz’ün önü açılıyordu. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı gizli tanık ile hapse girdi. Vatanseverler yargılanırken ölüyordu. Adil Öksüz denilen sözde imam Türkiye’de cirit atıyordu. Ankara’da CHP milletvekillleri ve diğer siyasi parti milletvekili arkadaşlarımız ‘Öleceksek bu çatı altında ölelim’ dedi. Çünkü bu ülke hepimizindi. Darbe engellendi. Darbeyi ne MİT ne bir istihbarat birimizden öğrendik. Enişteden öğrenildi. Adil Öksüz’e eline pasaportu verildi. Zekeriya Öz elini kolunu sallayarak çıktı. “Hata ettik” dedi bunu söyleyen hâlâ Cumhurbaşkanı. Fethullahçılara çocukluktan beri görüşen, Fettah Tamince yargıdan tertemiz çıktı. Darbe girişiminin kilit ismi Mehmet Dişli’nin ağabeyi Şaban Dişli büyükelçi yapıldı’ dedi.

‘KURUCU LİDERİN ADI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’TÜR’

Özkoç, Binlerce hapis cezası alan, işten çıkarılanlar var. Asker, polis, öğretmen var ama bir tek siyasi yok. Çözüm güçlü parlamentodadır. El birliği ile güçlü parlamenter sistemi yeniden tesis etmeliyiz. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız. Güçler ayrılığının temelinde güçlü Meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir yürütme olmalıdır. 15 Temmuz vatandaşına kurşun sıkan ve ona yol verenleri de unutmayacak.Kurucu liderin adı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Eğer uğruna ölecek vatan arıyorsak onun adı Türkiye Cumhuriyeti’dir’ diye konuştu.