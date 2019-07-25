30 Ağustos’a yok ama cirit ve okçuluğa var

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geçen haftaki meclis toplantısındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı önerisi ve AKP'li Başkanı Alinur Aktaş'ın sözleri damga vurdu. CHP, 30 Ağustos'ta toplu ulaşımın ücretsiz olmasını istedi. Aktaş, “Halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil” diyerek teklife karşı çıkmıştı.

TARTIŞMA YAŞANDI

Tartışmaların ardından ise 30 Ağustos'ta toplu ulaşımın ücretsiz olması teklifi kabul edildi. Öneriyi tartışmalı şekilde kabul eden AKP'li belediyenin, 20-21 Temmuz tarihlerinde Kocayayla'da yapılan Ata Sporları Şenliği için ücretsiz otobüs seferleri düzenlediği ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan şenlikte, atlı akrobasi, okçuluk, cirit, aba-kuşak-şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

BELEDİYE DUYURU YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediye otobüsleri, ‘'Şenlik kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servisler kaldırılacaktır” duyurusu da yaptı.