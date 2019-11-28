30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zehirlenme vakasının ilki Şanlıurfa’da yaşandı. Altınbaşak Mahallesi’ndeki Altınbaşak İlkokulu’nda iddiaya göre taşımalı eğitim gören 25 öğrenciye, öğle kumanyası olarak ayran, pilav ve salata verildi. Kumanyaları yiyen öğrencilerden bazılarında bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu.

Öğretmenlerin haber vermesiyle okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan 25 öğrenci, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan öğrenciler, serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlatırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de dağıtılan kumanyadan tahlil için numune aldı.

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MERSİN’DE 5 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Mersin Şehit Ayhan Bozpınar Lisesi’nde de 9’uncu sınıfta eğitim gören Aynur U., Eylül K., Dicle I., Zeynep T. ve Nadire İ., iddiaya göre okul dışındaki bir dönerciden yemek söyledi. Gelen döneri okulun yanında bulunan parkta yedikten bir süre sonra öğrenciler, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle aradıkları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Hastaneye kaldırılan öğrencilere serum takıldı. Öğrencilerin, yedikleri dönerden dolayı gıda zehirlenmesi yaşadıkları öğrenildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Devlet Hastanesi’ne gelerek öğrenciler hakkında bilgi aldı. Sağlık durumları iyi olan ve ayakta tedavi gören öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili araştırma yapılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. DHA