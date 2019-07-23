8 yılda 13 bin 227 gazeteciye soruşturma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 24 Temmuz Basın Bayramının 111’inci yıl dönümünde basının kara tablosunu açıkladı. İlgezdi, 2009-2017 yılları arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca toplam 13 bin 227 gazeteci hakkında işlem yapıldığını vurguladı ve şu bilgileri verdi:

13 BİN GAZETECİ:

2009-2017 yılları arasında haftada 28 basın emekçisi şüpheli sıfatıyla savcılıklarda işlem gördü. Hakkında dava açılan gazeteci sayısı yüzde 17 arttı. 2009-2017 yılları arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca toplam 13 bin 227 gazeteci hakkında işlem yapıldı. Aynı dönemde mahkûm olan gazeteci sayısında yüzde 160 arttı. Adalet Bakanlığı'nın 2017 yılına kadar açıkladığı Basın Kanuna ilişkin veriler 2018 yılında açıklamadı.

134 GAZETECİ TUTUKLU:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk yılında en az bin 732 gazetecinin işsiz kaldığı bir 24 Temmuz, bayram olarak nasıl kutlanabilir? 2017'de bir önceki yıla göre mahkum olan gazeteci sayısı yüzde 47 arttı. 2009-2017 yılları arasında hakkında dava açılan gazeteci sayısı da yüzde 17 oranında arttı. Aynı yıllarda mahkum olan gazeteci sayısında ise yüzde 160 artış yaşandı. 134 gazeteci halen cezaevinde.

GAZETECİLİK ZORLAŞTI:

Yaşanan baskı, sansür, işten çıkarma, kapatma, hapsetme zorluklarına karşı gazetecilik gün geçtikçe daha zor şartlar altında yapılıyor. Medya kuruluşlarının el değiştirerek iktidara yakın olanlara geçmesi, kapanmalara ve daralmalara neden olmakta, gazetecilik yaptıkları için istenmeyen ilan edilen kalemler işsiz bırakılmaktadır.

BERAAT AZALDI:

Türkiye'de 2009-2017 yılları arasında Basın kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle sanık sandalyesine oturan 5 bin 898 gazeteciden bin 526'sı mahkûm oldu. 2017 yılında mahkûm olan gazeteci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 47 artarken, beraat eden gazeteci sayısı ise yüzde 51 oranında azaldı.