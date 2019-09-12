Ablasını 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Sultan B. (34), kardeşi Ali B. (25) ve annesiyle birlikte yaklaşık 6 ay önce Fatih Mahallesi’ndeki eve taşındı. Ali B. bugün sabah saatlerinde ev sahibi Zübeyde Kurtar’ın evine gelip kapıyı çalarak “Buranın adresi nedir ambulans çağırın. Ben ablamla kavga ettim” deyip kaçtı.

Bunun üzerine alt kata inip evi kontrol eden ev sahibi, Sultan B.’nin kanlar içinde yerde yattığını görünce çığlık atıp yardım istedi. Çığlık seslerine koşan kadının yakınları hemen ambulansa ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaklaşık 20 yerinden bıçaklanıp öldürüldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ise zanlıyı bulmak için hemen çalışma başlattı. Mithatpaşa Mahallesi’nde suç aleti bıçakla birlikte yakalana zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmış

Gözaltına alınan Ali B.’nin hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, gasp ve tehdit suçlarından 12 kaydının bulunduğu en son hırsızlık suçundan dolayı cezaevine girdiği, denetimli serbestlik yasası kapsamında çıktığı ve her gün polis merkezine giderek imza verdiği öğrenildi.

Zanlının ablasını ise uyuşturucu parası vermediği için öldürdüğü ileri sürüldü. Şahsın ilk ifadesinde, “Ablamı hırsız sandım o yüzden bıçakladım” dediği ileri sürüldü. Ali B.’nin emniyetteki sorgusu sürerken, genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.